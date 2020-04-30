 Глава МОЗ Німеччини: Розробка вакцини проти коронавірусу може тривати роки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2020

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Глава МОЗ Німеччини: Розробка вакцини проти коронавірусу може тривати роки

На розробку вакцини проти коронавірусу можуть піти ще роки, вважає міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан. За його словами, в процесі досліджень можливі й невдачі.

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан

За оцінками міністра охорони здоров'я Німеччини Єнса Шпана (Jens Spahn), на розробку вакцини проти коронавірусу можуть піти ще роки. Попри те, що вже є багато перспективних підходів, розробка вакцин є "найважчим викликом у медицині", заявив політик у неділю, 3 травня, в ефірі німецького телеканалу ARD.

"Я буду радий, якщо вакцину вдасться розробити за кілька місяців", - сказав Шпан. Утім, міністр закликав до реалізму: "На це можуть піти роки, адже (в процесі досліджень. - Ред.) можуть трапитися невдачі, як ми вже бачили у випадках з іншими вакцинами".

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За словами Шпана, те, що у ФРН індекс репродукції вже тривалий час тримається на позначці нижче 1 (тобто кожен інфікований заражає менш ніж одну іншу людину), "є добрим знаком, і ми разом цього досягли". Міністр відзначив, що в країні поетапно послаблюють карантинні обмеження, та нагадав, що 6 травня канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) має провести разом з прем'єрами федеральних земель нараду щодо наступних кроків у цьому напрямі, повідомляє агентство новин dpa.

Нагадаємо, що на міжнародній донорській конференції 4 травня планують зібрати 7,5 мільярда євро на боротьбу з коронавірусом.  Анґела Меркель уже пообіцяла "вагомий фінансовий внесок" з боку Німеччини.

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