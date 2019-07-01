Глава МЗС ФРН прокоментував розведення сил біля Станиці Луганської

Розведення сил в районі Станиці Луганської свідчить про можливість прогресу в урегулюванні конфлікту на Донбасі, заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). "Цей успіх свідчить: прогрес на Сході України можливий. Це проблиск надії в пошуку миру", - сказав Маас, слова якого наводить пресслужба зовнішньополітичного відомства Німеччини. Вирішальною, як і раніше, залишається покрокова реалізація мінських домовленостей, зазначив німецький міністр.

Нагадаємо, напередодні Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні відзвітувала про завершення процесу розведення сил та озброєнь у районі Станиці Луганської. СММ ОБСЄ послалась на відповідну ноту МЗС України, а також лист від збройних формувань із непідконтрольних українському урядові районів Луганської області. Сама СММ ОБСЄ зафіксувала початок процесу розведення сил і засобів 26 червня і демонтаж з боку України передових фортифікаційних споруд та розмінування в межах ділянки розведення. За даними СММ ОБСЄ, бойовики самопроголошеної "ЛНР" проводили роботи з демонтажу укриття, а також прибрали кілька бетонних блоків на самій ділянці розведення.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що розведення сил та озброєнь у районі Станиці Луганської свідчить про розблокування мінського процесу. За його словами, "з'явилась крихка надія на початок завершення гарячої фази війни".

Тим часом вранці 1 липня у районі населеного пункту Водяне Донецької області проросійські бойовики обстріляли санітарний автомобіль підрозділу об'єднаних сил, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил. Внаслідок цього один військовослужбовець загинув на місці, а ще двоє отримали поранення. Один з поранених - військовий медик перебуває в критичному стані. Повідомляється, що обстріл відбувся під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі Водяного.