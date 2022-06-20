Генсек РЄ вважає "кроком вперед" ратифікацію Києвом Стамбульської конвенції

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич привітала ратифікацію Верховною Радою України Стамбульської конвенції, назвавши рішення "кроком уперед у захисті жінок та дівчаток від усіх форм насильства". Відповідна заява розміщена на сайті Ради Європи у понеділок, 20 червня.

"Оскільки жінки та дівчата є особливо вразливими під час конфлікту, я щиро вітаю схвалення українським парламентом Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством (Стамбульська конвенція). Це величезний крок вперед у захисті жінок та дівчат від усіх форм насильства, як в Україні, так і за кордоном", - йдеться у заяві.

Також Пейчинович-Бурич подякувала президенту України Володимиру Зеленському та іншим представникам української влади за те, що "вони ще раз продемонстрували лідерство і мужність".

Противники Стамбульської конвенції

Основним противником ратифікації Стамбульської конвенції була і лишається церква. Нещодавно Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій знову попрохала парламент зняти з розгляду це питання, наголошуючи на нібито провокуванні нової хвилі громадських протестів, невдоволення, критики в адресу керівництва України в умовах війни проти РФ. Релігійні спільноти України не влаштовує, що поряд із нормами, спрямованими на боротьбу з домашнім насильством, документом запроваджується поняття "гендер". "Ігнорування факту наявності біологічних статей, які характеризують жінку або чоловіка (…), несе загрози спотворення у молодого покоління своєї статевої ідентичності, популяризації одностатевих сексуальних стосунків", - йдеться у заяві ради церков.

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Також проти Конвенції виступають і низка народних депутатів. Зокрема, фракція "Батьківщина" не дала жодного голосу за ратифікацію. На своїй сторінці у Facebook лідерка фракції Юлія Тимошенко пояснила, що виступає проти Стамбульської конвенції через поняття "гендер".

Вчасний крок

Водночас міністерство соціальної політики наголосило, що Україна ратифікувала Конвенцію із заявою, яка захищає та зміцнює сімейні цінності українського суспільства. "В ній зазначено, що Україна не розглядає жодне з положень конвенції як таке, що зобов’язує її до зміни Конституції України та Сімейного кодексу України, інших законів України щодо інститутів шлюбу, сім’ї та усиновлення, або втручатись в право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних переконань", - йдеться у повідомленні пресслужби мінсоцполітики.

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Зазначається, що ратифікація Стамбульської конвенції є надзвичайно вчасним кроком, адже дає інструменти для дієвого захисту українок і українців за кордоном від домашнього насильства та насильства стосовно жінок.

Нагадаємо, 20 червня Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, відому як Стамбульська конвенція. Вона була створена ще у 2011 році та підписана 45 країнами. Однак ратифікували її не всі. Україна стане 36-ю державою, яка це зробила.