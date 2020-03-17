 Генпрокурорка Венедіктова заявляє про тиск на неї з боку Порошенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Генпрокурорка Венедіктова заявляє про тиск на неї з боку Порошенка

Експрезидент України Петро Порошенко разом із колегами-депутатами ввірвалися до кабінету генпрокурорки й тиснули на неї з вимогою повторно повідомити про підозру, заявила Ірина Венедіктова.

Ірина Венедіктова

Ірина Венедіктова під час виступу в Верховній Раді (архівне фото)

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про тиск на неї з боку колишнього президента України Петра Порошенка та його однопартійців. Про це Венедіктова розповіла ввечері середи, 10 червня, у відеозверенні.

"Після відмови отримувати документи народний депутат разом із колегами по фракції, адвокатами й охоронцями з'явився в приміщенні Офісу генерального прокурора. При цьому під приводом невідкладного прийому з розслідування низки кримінальних проваджень парламентарії просто увірвалися в мій кабінет", - заявила вона, цитує інформагенція "Українські новини".

Читайте також: Проти Порошенка готують дві справи за хуліганство - адвокат

На тлі цього Венедіктова наголосила: "Будь-які пропозиції, вказівки і вимоги народного депутата щодо досудового слідства неправомірні. Тому неправомірним є і тиск на генерального прокурора вимагати повторно повідомити про підозру, що фактично означає повторне вчинення процесуальної дії, що вже було виконано в присутності адвокатів депутата в приміщенні ДБР".

Створення шоу

Венедіктова переконана, що метою візиту Порошенка до Офісу генпрокурора було влаштувати шоу. Вона додала, що Порошенко в присутності адвокатів, понятих, слідчого і прокурора відмовився від підписання та отримання письмового повідомлення про підозру, пам'ятки про процесуальні права й обов'язки підозрюваного, а також клопотання про обрання запобіжного заходу і повісток про виклик на допит як підозрюваного.

Крім того, чинне законодавство не передбачає повторного повідомлення про підозру в скоєнні кримінального злочину, наголосила генпрокурорка. Попри те, що адвокат Порошенка називав нинішні справи проти його підзахисного політичними, Венедіктова це заперечує. "Прокуратура не може піддаватися на провокації та маніпуляції, а діє виключно законно і поза політикою", - запевнила вона.

ДБР і далі викликатиме Порошенка

Водночас у Державному бюро розслідувань (ДБР) запевнили, що мають намір ще неодноразово викликати Порошенка на допити. Про це 10 червня, повідомив інформагенції "Українські новини" неназваний представник ДБР.

"Ще багато разів будемо викликати", - сказав співрозмовник. За його словами, виклики на допити стосуватимуться різних кримінальних проваджень. При цьому співрозмовник не уточнив, коли відбудеться наступний допит Порошенка.

Як повідомлялося, в середу вранці Порошенко прийшов на допит до ДБР, де представник Офісу генпрокурора оголосив йому підозру в тому, що Порошенко, будучи президентом, спонукав главу Служби зовнішнього розвідки до перевищення влади.

Згодом у ДБР повідомили, що Петро Порошенко відмовився від отримання письмового повідомлення про підозру та клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Дивитись відео 07:14

Порошенко в Мюнхені: про виступ Зеленського, реакцію Путіна, санкції проти РФ і допити в ДБР (15.02.2020)

Також за темою

Ukraine l Plenarsitzung des ukrainischen Parlaments - Iryna Venediktova

Верховна Рада схвалила призначення Ірини Венедіктової генпрокуроркою України 17.03.2020

Верховна Рада України дала згоду на призначення Ірини Венедіктової генеральною прокуроркою України.

Реклама

Докладно

Територіальний устрій України буде реформовано

Як змінюють карту України: очевидність і підводні камені

Український уряд планує укрупнити райони, а у межах кожної області створити об'єднані територіальні громади.  

ЄК після кредиту МВФ виділила Україні півмільярда євро

Україна отримала 500 мільйонів євро допомоги від Єврокомісії

Єврокомісія після затвердження радою директорів МВФ нового кредиту для України надала Києву 500 мільйонів євро допомоги.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  