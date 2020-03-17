Генпрокурорка Венедіктова заявляє про тиск на неї з боку Порошенка

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про тиск на неї з боку колишнього президента України Петра Порошенка та його однопартійців. Про це Венедіктова розповіла ввечері середи, 10 червня, у відеозверенні.

"Після відмови отримувати документи народний депутат разом із колегами по фракції, адвокатами й охоронцями з'явився в приміщенні Офісу генерального прокурора. При цьому під приводом невідкладного прийому з розслідування низки кримінальних проваджень парламентарії просто увірвалися в мій кабінет", - заявила вона, цитує інформагенція "Українські новини".

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На тлі цього Венедіктова наголосила: "Будь-які пропозиції, вказівки і вимоги народного депутата щодо досудового слідства неправомірні. Тому неправомірним є і тиск на генерального прокурора вимагати повторно повідомити про підозру, що фактично означає повторне вчинення процесуальної дії, що вже було виконано в присутності адвокатів депутата в приміщенні ДБР".

Створення шоу

Венедіктова переконана, що метою візиту Порошенка до Офісу генпрокурора було влаштувати шоу. Вона додала, що Порошенко в присутності адвокатів, понятих, слідчого і прокурора відмовився від підписання та отримання письмового повідомлення про підозру, пам'ятки про процесуальні права й обов'язки підозрюваного, а також клопотання про обрання запобіжного заходу і повісток про виклик на допит як підозрюваного.

Крім того, чинне законодавство не передбачає повторного повідомлення про підозру в скоєнні кримінального злочину, наголосила генпрокурорка. Попри те, що адвокат Порошенка називав нинішні справи проти його підзахисного політичними, Венедіктова це заперечує. "Прокуратура не може піддаватися на провокації та маніпуляції, а діє виключно законно і поза політикою", - запевнила вона.

ДБР і далі викликатиме Порошенка

Водночас у Державному бюро розслідувань (ДБР) запевнили, що мають намір ще неодноразово викликати Порошенка на допити. Про це 10 червня, повідомив інформагенції "Українські новини" неназваний представник ДБР.

"Ще багато разів будемо викликати", - сказав співрозмовник. За його словами, виклики на допити стосуватимуться різних кримінальних проваджень. При цьому співрозмовник не уточнив, коли відбудеться наступний допит Порошенка.

Як повідомлялося, в середу вранці Порошенко прийшов на допит до ДБР, де представник Офісу генпрокурора оголосив йому підозру в тому, що Порошенко, будучи президентом, спонукав главу Служби зовнішнього розвідки до перевищення влади.

Згодом у ДБР повідомили, що Петро Порошенко відмовився від отримання письмового повідомлення про підозру та клопотання про обрання йому запобіжного заходу.