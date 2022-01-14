Геноцид вірмен

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Спецпредставники Туреччини та Вірменії продовжать переговори без попередніх умов. Відносини між двома країнами затьмарені цілою низкою конфліктів - від геноциду вірмен до війни в Карабаху.
В рамках врегулювання двосторонніх відносин Вірменія і Туреччина призначать спецпредставників для діалогу та поновлять чартерне авіасполучення.
МЗС Туреччини "у найгострішій формі" засудило заяву Джо Байдена, в якій той визнав геноцид вірменського народу.
Попри застереження з боку Анкари, президент США Джо Байден назвав скоєні під час Першої світової війни масові вбивства вірмен у Османській імперії геноцидом.
Попри ухвалену в Конгресі США резолюцію про визнання геноциду вірмен у Османській імперії, у Державному департаменті не вбачають підстав для зміни попередньої позиції в цьому питанні.
Верхня палата американського Конгресу одноголосно визнала вбивство 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом. Туреччина завжди заперечувала масові вбивства вірмен.
Резолюція нижньої палати парламенту США про визнання геноцидом масового вбивства вірмен в Османській імперії не має жодної цінності, заявив президент Туреччини.
Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію про визнання масового вбивства вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом.
Відзначення у Франції на державному рівні 104-их роковин геноциду вірмен спричинило гостру критику з боку турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Парламентарі у Римі закликали уряд країни визнати різанину вірменів у роки Першої світової війни геноцидом. Анкара ще раніше висловила жаль через ініціативу італійських депутатів.
Емануель Макрон каже, що заздалегідь повідомив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про рішення щорічно відзначати День пам'яті жертв геноциду вірмен.
Масові вбивства вірмен у 1915-1916 роках в Османській імперії канцлерка Німеччини Анґела Меркель назвала "жахливими злодіяннями". Слово "геноцид" вона не вжила, хоча натякнула на нього.
Рада нацбезпеки Вірменії вирішила анулювати протоколи про нормалізацію відносин із Туреччиною, підписані 2009 року. Відносини між двома країнами напружені через невизнання Анкарою геноцидом масових вбивств вірмен.
Депутати парламенту Нідерландів більшістю голосів підтримали визнання масових увбивств вірмен в Османські імперії геноцидом. Це загрожує подальшим погіршенням відносин між Нідерландами та Туреччиною.
Симфонічний оркестр Дрездена повинен був зіграти в Стамбулі музичний твір, написаний композитором, чия родина постраждала від геноциду.
DW нагадує про розвиток російсько-турецьких відносин перед візитом президента РФ Володимира Путіна до Туреччини.
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