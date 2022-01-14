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Геноцид вірмен

Туреччина та Вірменія обговорили у Москві шляхи нормалізації відносин

Туреччина та Вірменія обговорили у Москві шляхи нормалізації відносин 14.01.2022

Спецпредставники Туреччини та Вірменії продовжать переговори без попередніх умов. Відносини між двома країнами затьмарені цілою низкою конфліктів - від геноциду вірмен до війни в Карабаху.
Туреччина і Вірменія готові розпочати переговори щодо нормалізації стосунків

Туреччина і Вірменія готові розпочати переговори щодо нормалізації стосунків 14.12.2021

В рамках врегулювання двосторонніх відносин Вірменія і Туреччина призначать спецпредставників для діалогу та поновлять чартерне авіасполучення.
У Туреччині різко засудили визнання Байденом геноциду вірмен

У Туреччині різко засудили визнання Байденом геноциду вірмен 25.04.2021

МЗС Туреччини "у найгострішій формі" засудило заяву Джо Байдена, в якій той визнав геноцид вірменського народу.
Джо Байден визнав різанину вірмен в Османській імперії геноцидом

Джо Байден визнав різанину вірмен в Османській імперії геноцидом 24.04.2021

Попри застереження з боку Анкари, президент США Джо Байден назвав скоєні під час Першої світової війни масові вбивства вірмен у Османській імперії геноцидом.
У Держдепі США відмовляються визнавати геноцид вірмен

У Держдепі США відмовляються визнавати геноцид вірмен 17.12.2019

Попри ухвалену в Конгресі США резолюцію про визнання геноциду вірмен у Османській імперії, у Державному департаменті не вбачають підстав для зміни попередньої позиції в цьому питанні.
Сенат США визнав геноцид вірмен

Сенат США визнав геноцид вірмен 12.12.2019

Верхня палата американського Конгресу одноголосно визнала вбивство 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом. Туреччина завжди заперечувала масові вбивства вірмен.

Ердоган обурився визнанням Палатою представників США геноциду вірмен

Ердоган обурився визнанням Палатою представників США геноциду вірмен 30.10.2019

Резолюція нижньої палати парламенту США про визнання геноцидом масового вбивства вірмен в Османській імперії не має жодної цінності, заявив президент Туреччини.
Палата представників США визнала геноцид вірмен

Палата представників США визнала геноцид вірмен 30.10.2019

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію про визнання масового вбивства вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом.
Франція вперше відзначає День пам'яті жертв геноциду вірмен - Ердоган лютує

Франція вперше відзначає День пам'яті жертв геноциду вірмен - Ердоган лютує 24.04.2019

Відзначення у Франції на державному рівні 104-их роковин геноциду вірмен спричинило гостру критику з боку турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Парламент Італії визнав геноцидом масові убивства вірмен в Османській імперії

Парламент Італії визнав геноцидом масові убивства вірмен в Османській імперії 11.04.2019

Парламентарі у Римі закликали уряд країни визнати різанину вірменів у роки Першої світової війни геноцидом. Анкара ще раніше висловила жаль через ініціативу італійських депутатів.
Макрон запроваджує День пам'яті жертв геноциду вірмен - Анкара обурена

Макрон запроваджує День пам'яті жертв геноциду вірмен - Анкара обурена 06.02.2019

Емануель Макрон каже, що заздалегідь повідомив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про рішення щорічно відзначати День пам'яті жертв геноциду вірмен.
Анґела Меркель вшанувала жертв різанини вірмен 1915 року

Анґела Меркель вшанувала жертв різанини вірмен 1915 року 24.08.2018

Масові вбивства вірмен у 1915-1916 роках в Османській імперії канцлерка Німеччини Анґела Меркель назвала "жахливими злодіяннями". Слово "геноцид" вона не вжила, хоча натякнула на нього.
Вірменія анулювала протоколи про нормалізацію відносин з Туреччиною

Вірменія анулювала протоколи про нормалізацію відносин з Туреччиною 01.03.2018

Рада нацбезпеки Вірменії вирішила анулювати протоколи про нормалізацію відносин із Туреччиною, підписані 2009 року. Відносини між двома країнами напружені через невизнання Анкарою геноцидом масових вбивств вірмен.
Парламент Нідерландів визнав масові убивства вірмен у 1915 році геноцидом

Парламент Нідерландів визнав масові убивства вірмен у 1915 році геноцидом 22.02.2018

Депутати парламенту Нідерландів більшістю голосів підтримали визнання масових увбивств вірмен в Османські імперії геноцидом. Це загрожує подальшим погіршенням відносин між Нідерландами та Туреччиною.
Берлін скасував присвячений геноциду вірмен музичний вечір у Стамбулі

Берлін скасував присвячений геноциду вірмен музичний вечір у Стамбулі 25.10.2016

Симфонічний оркестр Дрездена повинен був зіграти в Стамбулі музичний твір, написаний композитором, чия родина постраждала від геноциду.
Москва та Анкара: п'ять етапів російсько-турецьких відносин

Москва та Анкара: п'ять етапів російсько-турецьких відносин 10.10.2016

DW нагадує про розвиток російсько-турецьких відносин перед візитом президента РФ Володимира Путіна до Туреччини.
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