 Генеральний прокурор Ізраїлю планує висунути Нетаньяху обвинувачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2019

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Новини

Генеральний прокурор Ізраїлю планує висунути Нетаньяху обвинувачення

Генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбліт викличе премєр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху та заслухає його перед тим, як висунути обвинувачення в корупції.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

Генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбліт у четвер, 28 лютого, оголосив про намір викликати прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху та заслухати його перед тим, як висунути йому обвинувачення у трьох корупційних справах, зокрема у хабарництві. Нетаньяху матиме можливість навести генпрокурору аргументи на свій захист перед тим, як йому офіційно висунуть обвинувачення.

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Коментуючи рішення генерального прокурора, партія Нетаньяху "Лікуд" назвала це політичним переслідуванням прем'єр-міністра. Сам Нетаньяху має виступити з цього приводу ввечері 28 лютого.

Нагадаємо, 9 квітня в Ізраїлі відбудуться парламентські вибори. Головні конкуренти ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху 21 лютого створили виборчий альянс і домовилися про ротацію на посаді глави уряду в разі його перемоги.За домовленістю, першим посаду обійме лідер партії "Хосен ле-Ісраель" Бені Ганц, а через два з половиною роки - очільник партії "Єш Атід" Яїр Лапід .

Нетаньяху вже 13 років (з перервами) обіймає посаду прем'єр-міністра Ізраїлю.

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