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Генеральний прокурор України

Генеральний прокурор України - керівник Генеральної прокуратури України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "генеральний прокурор України".

Генеральний прокурор України призначається та звільняється президентом України за згодою Верховної Ради України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

КСУ оприлюднив заяву зборів суддів щодо указу Зеленського

КСУ оприлюднив заяву зборів суддів щодо указу Зеленського 05.01.2021

У відповідь на санкціоноване Володимиром Зеленським відсторонення від посади Олександра Тупицького судді КСУ вказують на незалежність органу конституційної юрисдикції та неприпустимість порушень норм Конституції.
Голову КСУ Тупицького викликали до Офісу генпрокурора

Голову КСУ Тупицького викликали до Офісу генпрокурора 24.12.2020

Олександра Тупицького викликали повісткою на 28 грудня до Офісу генерального прокурора для проведення процесуальних дій. За словами представника президента в КСУ, Тупицькому мають вручити підозру.
Справа Вовка: ВРП відмовилася відсторонити голову ОАСК

Справа Вовка: ВРП відмовилася відсторонити голову ОАСК 01.09.2020

Вища рада правосуддя повернула генпрокурорці Ірині Венедиктовій клопотання про відсторонення голови ОАСК Павла Вовка від виконання повноважень.
В Україні творців фільмів Дау підозрюють у тортурах над дітьми

В Україні творців фільмів "Дау" підозрюють у тортурах над дітьми 23.04.2020

Українська прокуратура розслідує обставини зйомок фільмів "Дау" в Харкові у 2008-2011 роках. Над дітьми на змінальному майданчику могло чинитися насильство.
Віктор Чумак став в.о. генпрокурора України

Віктор Чумак став в.о. генпрокурора України 06.03.2020

Після звільнення з посади генерального прокурора України Руслана Рябошапки обов'язки керівника Офісу генпрокурора перебрав його заступник Віктор Чумак.
Зеленський про Рябошапку: Немає результату - до побачення

Зеленський про Рябошапку: Немає результату - до побачення 05.03.2020

На думку президента України Володимира Зеленського, Руслан Рябошапка - хороший фахівець, але він не показав результату на посаді генпрокурора.

У четвер Рада розгляне відставку генпрокурора Рябошапки - Разумков

У четвер Рада розгляне відставку генпрокурора Рябошапки - Разумков 04.03.2020

Під час позачергового засідання 5 березня українські депутати розглядатимуть питання про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці. У "СН" прогнозують, що недовіру йому висловлять.
Комітет Ради рекомендує голосування щодо недовіри генпрокурору

Комітет Ради рекомендує голосування щодо недовіри генпрокурору 04.03.2020

Профільний комітет Верховної Ради рекомендує парламенту на пленарному засіданні розглянути проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.
ДБР викликає депутатку ВР Софію Федину для вручення повідомлення про підозру

ДБР викликає депутатку ВР Софію Федину для вручення повідомлення про підозру 05.02.2020

6 лютого ДБР планує вручити депутатці ВР Софії Фединій письмове повідомлення про підозру. Раніше Федина висловлювала погрози в бік президента Володимира Зеленського.
Авіакатастрофа літака МАУ: Україна не бачить належної реакції з боку Ірану

Авіакатастрофа літака МАУ: Україна не бачить належної реакції з боку Ірану 30.01.2020

Україна не бачить належної реакції з боку Ірану щодо розслідування авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном, наголосив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Рябошапка: З нового року Генпрокуратура України припинить існування

Рябошапка: З нового року Генпрокуратура України припинить існування 26.12.2019

З січня замість Генеральної прокуратури України розпочне свою роботу Офіс генерального прокурора, повідомив Руслан Рябошапка.
Скасування недоторканності: Рада ухвалила закон щодо слідчих дій

Скасування недоторканності: Рада ухвалила закон щодо слідчих дій 18.12.2019

Верховна Рада України зобов'язала правоохоронців узгоджувати слідчі дії стосовно депутатів парламенту з генеральним прокурором. Законопроєкт не підтримали партії "Голос", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Зеленський про "свого генпрокурора" (26.09.2019) 26.09.2019

Після оприлюднення стенограми телефонної розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа президентові України довелося виправдовуватися, пояснюючи, що він мав на увазі, називаючи нового генпрокурора "на 100% своєю людиною".
Зелена мітка, або Що загрожує Трампу після телефонної розмови з Зеленським

Зелена мітка, або Що загрожує Трампу після телефонної розмови з Зеленським 25.09.2019

Прохання Дональда Трампа провести в Україні розслідування щодо сина Джо Байдена загрожує імпічментом президента США. Зелена мітка може стати для Трампа чорною, вважає Сергій Йолкін.

Віктора Чумака призначено головним військовим прокурором України

Віктора Чумака призначено головним військовим прокурором України 11.09.2019

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив колишнього народного депутата Віктора Чумака головним військовим прокурором. Раніше цю посаду обіймав Анатолій Матіос.
Віталій Касько призначений першим заступником генпрокурора

Віталій Касько призначений першим заступником генпрокурора 06.09.2019

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив своїм першим заступником Віталія Каська, який у 2016 році зі скандалом звільнився з органу.
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