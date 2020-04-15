Гендиректор DW Петер Лімбурґ: "Журналістика може рятувати життя"

Генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) підкреслив високу відповідальність журналістів під час пандемії COVID-19, що охопила весь світ. "Журналістика може рятувати життя. Адже коли уряди роблять серйозні помилки, має бути хтось, хто їм вкаже на це, і громадськість у ситуаціях, які становлять небепеку для життя людей, має бути здатна оцінювати урядові заходи, що, в свою чергу, означає, що в журналістів в усьому світі дуже висока відповідальність. Вони повинні працювати на основі фактів та правди", - заявив він у п'ятницю, 1 травня, в інтерв'ю DW з нагоди присудження медіакомпанією щорічної премії "За свободу слова".

Цього року пермію присуджено 17-ьом журналістам з чотирьох континентів. Лімбурґ пояснив тим, що обмеження свободи преси на тлі пандемії стало загальносвітовим феноменом. "У нинішні часи свобода преси обмежується в багатьох країнах, і ми вважаємо важливим нагородити тих журналістів, котрі на тлі викликаної коронавірусом кризи справді намагаються збирати факти та шукати правду", - підкреслив він.

При цьому Лімбурґ вказав на ризики, з якими пов'язана робота журналістів. "Журналісти перебувають під загрозою. Багато хто з лауреатів нашої премії був підданий репресіям, їх саджали в тюрму. Я вважаю, що на нас лежить відповідальність вказати на це", - відзначив гендиректор DW.

Роль журналістики в сьогоднішній Європі

Петер Лімбурґ також особливо відзначив важливу роль об'єктивної та незалежної журналістики в Європі, де сьогодні на тлі боротьби з пандемією обмежують основні права людини. "Коли в Європі, яка справді має ліберальні та правові традиції, настільки сильно обмежують права людини, як зараз, хай навіть з обґрунтованої причини, потрібен суворий контроль з боку незалежної та вільної журналістики. Тим часом така журналістика в Європі зараз теж частково перебуває під загрозою", - констатував очільник DW, навівши приклади Угорщини та Польщі, де кажуть, що "журналістика не така вже й важлива", оскільки головне - "якомога безпечніше прожити життя".

"Ми вважаємо, що це не так. Журналістика може врятувати життя і журналістика важлива саме в часи таких криз", - підсумував Лімбурґ.

Премія за свободу слова

Премія DW "За свободу слова" присуджується щорічно з 2015 року ініціативам або людям, котрі продемонстрували видатні заслуги в справі захисту прав людини та свободи слова. Серед лауреатів - саудівський блогер Раїф Бадауї, асоціація кореспондентів Білого дому та мексиканська журналістка та письменниця Анабель Ернандес. Зазвичай премія присуджується на щорічному Глобальному медіафорумі в Бонні. Та цього року через пандемію COVID-19 конференція буде віртуальною.

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