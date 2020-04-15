Гендиректор DW Петер Лімбурґ: "Журналістика може рятувати життя"
Під час пандемії COVID-19 на журналістах лежить особлива відповідальність. Вони - ті, хто може вказати урядам на їхні помилки, наголосив гендиректор медіакомпанії Deutsche Welle Петер Лімбурґ.
Петер Лімбурґ
Генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) підкреслив високу відповідальність журналістів під час пандемії COVID-19, що охопила весь світ. "Журналістика може рятувати життя. Адже коли уряди роблять серйозні помилки, має бути хтось, хто їм вкаже на це, і громадськість у ситуаціях, які становлять небепеку для життя людей, має бути здатна оцінювати урядові заходи, що, в свою чергу, означає, що в журналістів в усьому світі дуже висока відповідальність. Вони повинні працювати на основі фактів та правди", - заявив він у п'ятницю, 1 травня, в інтерв'ю DW з нагоди присудження медіакомпанією щорічної премії "За свободу слова".
Цього року пермію присуджено 17-ьом журналістам з чотирьох континентів. Лімбурґ пояснив тим, що обмеження свободи преси на тлі пандемії стало загальносвітовим феноменом. "У нинішні часи свобода преси обмежується в багатьох країнах, і ми вважаємо важливим нагородити тих журналістів, котрі на тлі викликаної коронавірусом кризи справді намагаються збирати факти та шукати правду", - підкреслив він.
При цьому Лімбурґ вказав на ризики, з якими пов'язана робота журналістів. "Журналісти перебувають під загрозою. Багато хто з лауреатів нашої премії був підданий репресіям, їх саджали в тюрму. Я вважаю, що на нас лежить відповідальність вказати на це", - відзначив гендиректор DW.
Роль журналістики в сьогоднішній Європі
Петер Лімбурґ також особливо відзначив важливу роль об'єктивної та незалежної журналістики в Європі, де сьогодні на тлі боротьби з пандемією обмежують основні права людини. "Коли в Європі, яка справді має ліберальні та правові традиції, настільки сильно обмежують права людини, як зараз, хай навіть з обґрунтованої причини, потрібен суворий контроль з боку незалежної та вільної журналістики. Тим часом така журналістика в Європі зараз теж частково перебуває під загрозою", - констатував очільник DW, навівши приклади Угорщини та Польщі, де кажуть, що "журналістика не така вже й важлива", оскільки головне - "якомога безпечніше прожити життя".
"Ми вважаємо, що це не так. Журналістика може врятувати життя і журналістика важлива саме в часи таких криз", - підсумував Лімбурґ.
Премія за свободу слова
Премія DW "За свободу слова" присуджується щорічно з 2015 року ініціативам або людям, котрі продемонстрували видатні заслуги в справі захисту прав людини та свободи слова. Серед лауреатів - саудівський блогер Раїф Бадауї, асоціація кореспондентів Білого дому та мексиканська журналістка та письменниця Анабель Ернандес. Зазвичай премія присуджується на щорічному Глобальному медіафорумі в Бонні. Та цього року через пандемію COVID-19 конференція буде віртуальною.
Щоб зібрати своєю грою на саксофоні багатотисячною аудиторію, Давору Крмпотику вже не обов'язково йти на стадіон. Тепер це можна зробити з балкона квартири. Над хорватським портовим містом Рієка з його майже 130-тисячним населенням щодня лунає віртуозна саксофонна гра в його виконанні. Однак байдужим до культури містянам було б краще, якби музикант-віртуоз мешкав десь у підвальному приміщенні.
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Утім, музику з балконів почуєш не тільки в Хорватії. У Німеччині теж можуть незгірш хорватів ударити в струни на балконі, що довели ось ці члени Фрайбурзького барокового оркестру. Похмурому оточенню занепалих будівель вони протиставили "Оду до радості" Людвіга ван Бетховена, таким чином взявши участь в загальнонімецькому музичному флешмобі. Взірцем для них стали концерти на балконах в Італії.
Життя на балконі
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Життя на балконі
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Життя на балконі
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Життя на балконі
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Життя на балконі
Кому балкон, а кому й фітнес-студія
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Життя на балконі
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Життя на балконі
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Життя на балконі
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