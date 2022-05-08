Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Гендерна політика

Гендерна політика

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "гендерна політика".

"Ми самостійні, ми звикли": як війна змінила українських жінок (08.05.2022) 08.05.2022

Тисячі українок воюють на рівні з чоловіками, возять чи сортують гуманітарну допомогу, рятують дітей від ворожих снарядів і працюють, підтримуючи державу. Як війна змінила українських жінок?
Al фіксує різке погіршення ситуації з правами жінок в Україні

Al фіксує різке погіршення ситуації з правами жінок в Україні 08.03.2022

Мілітаризація останніх років у Донбасі призвела до зростання рівня гендерного насильства та обмеження доступу жінок до основних послуг. Тепер ця тенденція шириться всією країною, відзначає Amnesty International.
В Україні хочуть запровадити звання Батько-герой

В Україні хочуть запровадити звання "Батько-герой" 04.02.2022

В українському парламенті рекомендували ухвалити за основу законопроєкт "слуг народу" щодо запровадження почесного звання "Батько-герой".

В Україні набули чинності штрафи за сексизм у рекламі

В Україні набули чинності штрафи за сексизм у рекламі 08.01.2022

З 8 січня в Україні каратимуть штрафом у п'ятикратному розмірі вартості реклами за сексизм у ній. За дискримінацію в оголошеннях про робочі вакансії штрафуватимуть на 65 тисяч гривень.

Чоловіки та жінки брешуть у соцмережах по-різному? Що з'ясували вчені

Чоловіки та жінки брешуть у соцмережах по-різному? Що з'ясували вчені 04.01.2022

Жінки обманюють у соцмережах частіше, ніж чоловіки, а жителі розвинутих країн - рідше, ніж ті, хто живе в умовах нестабільної економіки. Про це і не тільки читайте в інтерв'ю DW з експерткою Дарією Колесник.

Військовий облік для жінок в Україні: непродумані новації?

Військовий облік для жінок в Україні: непродумані новації? 28.12.2021

Жінкам багатьох професій доведеться ставати на обов'язковий облік військовозобов'язаних. Гендерні експерти критикують нововведення, називаючи його непродуманим - також і через відсутність гінекологів у військкоматах.
Майбутній канцлер Німеччини представив склад уряду

Майбутній канцлер Німеччини представив склад уряду 06.12.2021

У новому уряді Німеччини під керівництвом Олафа Шольца буде дотримана гендерна рівність. До його складу увійдуть 16 міністрів - вісім чоловіків і вісім жінок.

Пляжним гандболісткам дозволили вдягати шорти замість бікіні

Пляжним гандболісткам дозволили вдягати шорти замість бікіні 01.11.2021

Міжнародна федерація гандболу дозволила спортсменкам вдягати шорти замість бікіні й майки замість топів. Це сталося після скандалу з норвезькими пляжними гандболістками, які відмовилися виступати в бікіні.
Три покоління відділяють ЄС від гендерної рівності - звіт

"Три покоління" відділяють ЄС від гендерної рівності - звіт 29.10.2021

Темпи покращення ситуації з гендерною рівністю в Євросоюзі доволі повільні, згідно зі звітом спеціального органу ЄС. За нинішньої ситуації до гендерного паритету ще далеко.
Стать X: у США видали перший паспорт особі із небінарним гендером

"Стать X": у США видали перший паспорт особі із небінарним гендером 27.10.2021

Замість чоловічої чи жіночої статі у документі вказана "стать X". Держдеп обіцяє масове впровадження таких паспортів вже наступного року.
Українські ветеранки про роль жінок на війні (відео)

Українські ветеранки про роль жінок на війні (відео) 14.10.2021

За роки війни на Донбасі бойовий досвід здобули понад 13 тисяч українських жінок. З нагоди Дня захисників і захисниць України DW запитала у двох ветеранок, наскільки дружньою до жінок є українська армія.

День захисниць України: історії двох ветеранок (14.10.2021) 14.10.2021

За роки війни на Донбасі бойовий досвід здобули понад 13 тисяч українських жінок. З 2021 року їх також вшановують у День захисників і захисниць України. Наскільки дружньою до жінок є українська армія, DW запитала у двох ветеранок.
Бундестаг: більше жінок і депутатів з міграційним корінням

Бундестаг: більше жінок і депутатів з міграційним корінням 01.10.2021

Новообраний Бундестаг є рекордно великим за кількістю мандатів і складатиметься з 735 депутатів. Але він буде не лише більшим, але й строкатішим, адже багато депутатів походять з сімей мігрантів.
Дискримінація ЛГБТК під приводом захисту дітей - Європа у фокусі (відео)

Дискримінація ЛГБТК під приводом захисту дітей - "Європа у фокусі" (відео) 28.09.2021

Дискримінація меншин в Угорщині. Гендерна нерівність у німецькій політиці. Як отримують найдорожчу в світі ефірну олію. Успіх афганської біженки у світі мод. Що спільного в англійського гумору і захисту довкілля.

Як жінки (не) потрапляють в політику: приклад Німеччини - "Європа у фокусі" (27.09.2021) 27.09.2021

Дискримінаціy меншин в Угорщині. Гендерна нерівність у політиці. Як отримують найдорожчу в світі ефірну олію. Успіх афганської біженки у світі мод. Що спільного в англійського гумору і захисту довкілля.
Кого обиратимуть в Бундестаг?

Кого обиратимуть в Бундестаг? 18.09.2021

В Німеччині вирахували середнього кандидата на виборах у Бундестаг - це сивочолий чоловік з пересічним іменем. Вибори відбудуться 26 вересня.
Інші статті