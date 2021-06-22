Cлідами угорського прем'єра Орбана? Що чекає на ЛГБТ-спільноту в Румунії

Що означає абревіатура ЛГБТІ, в Румунії, здається, донедавна відомо не було. І не дивно: в останні роки у публічних дискусіях гендерні питання не відігравали в цій державі-члені ЄС вагомої ролі. І хоча восени 2018 року там провели референдум проти одностатевих шлюбів, який підтримала впливова Румунська православна церква (РПЦ), він провалився через повсюдну відсутність інтересу - незважаючи на масові спроби мобілізації до участі у ньому, голосувати прийшов лише 21 відсоток тих, хто мав право голосу.

Однак зараз кілька румунських партій правого спрямування намагаються підняти на вістря агенди тему ЛГБТІ - точніше, уявну необхідність боротьби з так званою "ідеологією ЛГБТІ" та "гомосексуальною пропагандою". Засобом боротьби ці політсили обрали імпортовану з Угорщини ідею закону про заборону ЛГБТІ-пропаганди, в якому змішують докупи педофілію та гомо- і транссексуальність.

Читайте також: Коментар: Як Східна Європа стала гомофобною

Румунія також має законом захистити своїх неповнолітніх від пропаганди ЛГБТІ, наполягають ті румунські політики, з лав чиїх партій і виходить ініціатива. Тому в парламенті з'явиться відповідний законопроєкт за угорським зразком, попереджають вони.

Ініціатива з різних точок зору є вибухонебезпечною і виходить далеко за межі румунської внутрішньої політики. "Зло уже спричинене, - пише публіцист Дан Тапалага з порталу G4Media. - Підривний наратив, спрямований проти ЄС, уже став у нас мейнстрімом". Адвокат і ліберальний угорський політик Петер Екштайн-Ковач пояснює DW: "Ідеться про спробу затягти Румунію, яка досі була однозначно проєвропейською, до антиєвропейського, дружнього Кремлю альянсу".

Підтримка референдуму Орбана

Ухвалення закону проти ЛГБТІК за угорським зразком спершу в липні ініціювали дві позапарламентські правонаціоналістичні партії угорської меншини в Румунії. Через деяких своїх представників у місцевих органах влади вони пов'язані з Демократичним союзом угорців в Румунії (ДСУР). Ця політсила поки не прокоментувала наміри сестринських партій і відклала питання "до осені, коли в парламенті розглядатиметься відповіний законопроєкт", пояснила речниця партії.

Читайте також: Дві мами і один тато: історія гомосексуальних батьків у Німеччині

Водночас ДСУР підтримує запланований в Угорщині Віктором Орбаном на січень референдум про антигомосексуальний закон і закликає усіх румунів з подвійним громадянством взяти у ньому участь. Це можливо, адже члени угорської меншини, які мають громадянство Угорщини, мають там і право голосу.

"Орбан Румунії"

Через кілька днів після перших закликів політиків з угорської меншини до такого закону, парламентська правоекстремістська партія "Альянс за об'єднання румунів" (АОР) заявила, що вона також ініціюватиме законопроєкт проти ЛГБТІК за угорським зразком. Парадокс: ця партія є суто антиугорською і регулярно виступає проти угорської меншини в Румунії.

Утім, співголова АОР Георг Сіміон є явним прихильником Віктора Орбана і в одному з інтерв'ю навіть назвав себе "Орбаном Румунії". Його партія прагне стати членом нового європейського альянсу правопопулістських та правоекстремістських партій, над заснуванням якого зараз саме і працює угорський прем'єр разом з італійськими та польськими однодумцями.

Вибухонебезпечна тема для уряду Румунії

І хоча проєкту закону поки немає - вибухонебезпечність теми уже відчувається, перш за все, через ставлення союзу угорців Румунії. ДУСР є частиною ліберальної, проєвропейської трьохпартійної урядової коаліції в Румунії, яка існує з кінця минулого року. Однак останнім часом ця партія дедалі більше перетворюється у рупор політики Орбана та придаток до його партії "Фідес".

Через те що Демсоюз угорців в Румунії підтримує референдум в Угорщині і, цілком ймовірно, підтримає і румунський законопроєкт проти ЛГБТІК, він затягує уряд та своїх партнерів по коаліції у конфлікти, які уже кілька років провокує з ЄС Віктор Орбан. Це може бути свідомим маневром: ДСУР відхиляє певні судові та антикорупційні реформи, але поки не може з цим просунутись.

Голоси для Орбана у Трансильванії?

Бухарестський політолог Крістіан Пірвулеску пояснив DW, що неформальний альянс між Демсоюзом угорців та АОР створює для ліберального уряду у ліберально орієнтованій Румунії суттєві проблеми. "Це грає на руку й Віктору Орбану", - каже Пірвулеску. Також у Трансильванії він вбачає перші ознаки виборчої кампанії в Угорщині - парламентські вибори там відбудуться навесні наступного року. "Орбану важливо отримати голоси з Трансильванії, - каже політолог. - Вони (тамтешні виборці. - Ред.) хоч і консервативні, але не антиєвропейські, тому він і мобілізує їх темою ЛГБТКІ. Вона розколює суспільство, на ній легко заручитися підтримкою".

Читайте також: Коментар: Гомосексуальність - не хвороба

Петер Екштайн-Ковач, який тривалий час був членом Демсоюзу угорців в Румунії, нинішню політику партії сприймає зі стурбованістю. В історії це вже було, каже він, але з румунськими німцями. "Тепер же відчуття трансильванської батьківщини стане спільною угорською кров'ю, а Угорщина - домом. Думаю, це дуже небезпечно", - каже він.

Етнічна і культурна Велика Угорщина

Політолог Пірвулеску погоджується з цим діагнозом. Раніше Демсоюз угорців стояв на позиціях інтеграції трансильванських угорців у мультикультурній та мультиетнічній Трансильванії. Тепер він підтримує ідею етнічної та культурної Великої Угорщини, наголошує політолог.

Тим часом у Румунії уже видно, у яке складне становище заганяє себе уряд гендерними дебатами. У новому посвідченні особи, яке нещодавно презентувало міністерство внутрішніх справ, у рядку "стать" замість SEX, що стояло раніше, було вказано GEN (від "гендер" - тобто, соціальна стать). Націоналісти, представники церкви, а також деякі політики з коаліції обурились та побачили у цьому просування уявних "гендерних ідеологів". МВС негайно відкликав зміни.