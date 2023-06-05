Чи існували небінарні люди у часи бронзової доби?

Дослідники з Геттінгена проаналізували рештки могил майже 4000-річної давнини і дійшли висновку, що небінарні люди існували вже в бронзову добу.

Згідно з дослідженнями вчених Геттінгенського університету, небінарні люди, які не ідентифікують себе з чоловічою або жіночою статтю, існують набагато довше, ніж можна було б припустити, а саме - починаючи з бронзової доби. У великомасштабному дослідженні вони проаналізували понад 1200 скелетів бронзової доби та неоліту на наявність ознак біологічної та соціальної статі. Науковці з'ясували, що меншість із небінарною гендерною ідентичністю існувала вже тисячі років тому, а також підкріпили сучасне розуміння статі та гендерної ідентичності археологічними знаннями. Результати дослідження опубліковані в Кембриджському археологічному журналі.

Елеоноре Папе Фото: Georg-August-Universität Göttingen

Попередні дослідження зазвичай проводилися з фокусом на гендерні моделі, в яких ідентичність людських решток простежувалася до визначення їхньої біологічної статі на основі кісткової ДНК. Соціальна стать, яка залежить від власної ідентичності та сприйняття інших, а не від біологічних чинників, інтерпретується археологами за допомогою таких підказок, як поховальний інвентар. Дуже спрощено ці особливості можна сформулювати так: зброя - для чоловіків, прикраси - для жінок.

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Яких висновків дійшли вчені

Однак в опублікованому дослідженні вчені зібрали та проаналізували наявні дані про біологічне та соціальне тло понад однієї тисячі останків людей, похованих у період неоліту та бронзової доби на території сьогоднішніх Німеччини, Австрії та Італії. Набір даних охоплює майже чотири тисячі років нашого далекого минулого. Дослідники визначили, наскільки часто дані про біологічне та соціальне поле збігаються або навпаки - різняться.

Ученим вдалося визначити біологічну та соціальну стать лише в 30 відсотках. При цьому в 90 відсотків із них біологічна та соціальна стать збігалася, а 10 відсотків із них не відповідала так званим "бінарним нормам".

Нікола Ялонґо Фото: Georg-August-Universität Göttingen

Таким чином, учені вважають, що результати дослідження мають сприйматися як свідчення того, що терпимість до небінарних людей існувала тисячі років тому. Небінарних людей ховали так само, як і більшість, але в їхні могили клали поховальний інвентар, який не відповідав їхній біологічній статі. Учені пояснюють це тим, що в доісторичній Європі не було чіткого розмежування між мужністю і жіночністю та пов'язаними з цим цінностями.

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Чому не все так однозначно

Учасниця дослідження Геттінгенського університету, кандидатка археологічних наук Елеонора Папе (Eleonore Pape), яка нині працює в Інституті еволюційної антропології Макса Планка, у публікації онлайн-видання Archaeologie-online.de резюмує: "Ці цифри свідчать про те, що історично ми не можемо думати про небінарних людей як про виняток із правил. Радше ми маємо думати про них як про меншини, які необхідно офіційно визнати, захистити і поважати".

Кандидат археологічних наук Нікола Ялонґо (Nicola Ialongo) з кафедри передісторії та протоісторії Геттінгенського університету додає, що це лише одна з можливих інтерпретацій. "На даний час ми ще не можемо оцінити фактичний масштаб дослідження. Це пов'язано не тільки з похибкою методів, наприклад, при дослідженні кісток. Ми також повинні враховувати можливу упередженість дослідників: ми, люди, схильні знаходити те, що хочемо знайти".

Науковці сподіваються на результати більш точних біомолекулярних аналізів, наприклад ДНК і білків у зубній емалі, які можуть надати додаткову інформацію для більш точних висновків.

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