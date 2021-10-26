 ″Стать X″: у США видали перший паспорт особі із небінарним гендером | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2021

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Новини

"Стать X": у США видали перший паспорт особі із небінарним гендером

Замість чоловічої чи жіночої статі у документі вказана "стать X". Держдеп обіцяє масове впровадження таких паспортів вже наступного року.

US Passport

Сполучені Штати Америки видали перший гендерно нейтральний паспорт, повідомляє в середу, 27 жовтня, пресслужба Держдепартаменту США. Як зазначено у повідомлені, замість традиційної чоловічої чи жіночої статі особи в документі вказана "стать X".

Держдеп не уточнює, хто саме отримав історичний документ, проте обіцяє розпочати масову видачу подібних паспортів усім заявникам чи заявницям із небінарним гендером на початку 2022 року - після оновлення внутрішніх систем і бюрократичних форм.

В Нідерландах перший гендерно-нейтральний паспорт видали Леонарді Зеегерс ще у 2018 році

В Нідерландах перший гендерно-нейтральний паспорт видали Леонарді Зеегерс ще у 2018 році

Спеціальна представниця США з прав ЛГБТК Джессіка Штерн у коментарі журналістам наголосила, що нові документи будуть "відображати справжню стать власника та зменшувати ймовірність негуманного поводження, яке так часто трапляються на прикордонних переходах, коли юридична документація особи не відповідає її гендерному вираженню".

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У червні Держдепартамент оголосив, що планує третій гендерний маркер до офіційних документів. Віднедавна відомство дозволяє заявникам самостійно вказувати свій гендер як чоловічий чи жіночий, не вимагаючи додаткового медичного підтвердження статі.

"Ми розглядаємо це як спосіб підтвердження та піднесення прав транс-, інтерсекс-, гендерно-неконформних і небінарних людей всюди", - наголошує Джессіка Штерн.

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