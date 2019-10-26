Гайко Маас висловив Мевлюту Чавушоглу протест через арешт адвоката

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у п'ятницю, 22 листопада, висловив протест турецькому колезі Мевлюту Чавушоглу через арешт турецького адвоката, який працював на посольство Німеччини в Анкарі, повідомляє агентство dpa.

"Я ще раз сказав йому, що в цій справі ми не маємо взаєморозуміння", - заявив Маас на саміті Великої двадцятки (G20) в Японії. За його словами, цей випадок, як і багато інших затримань, був "незрозумілим". Чавушоглу відповів йому, що цю справу розглядатиме суд.

Нагадаємо, що в вересні турецька поліція заарештувала адвоката Їлмаза Сунара, який працював у посольстві Німеччини в Анкарі. Повідомлялося, що адвокат міг передавати конфіденційні дані громадян Туреччини, які подали заявку про прохання надання притулок в Німеччині. Тепер ця інформація може потрапити в руки турецької влади.

Вона звинувачує Сунара нібито в шпигунстві, розповів його адвокат агенції dpa. Він запевнив, що його клієнт працював на "твердій правовій основі". "Як юрист, наш колега просто виконував свою роботу (...) Посольство Німеччини потребувало юридичних порад. Він надав юридичну консультацію за певну плату і не отримував жодних документів", - зазначив адвокат затриманого юриста.

За його словами, наразі Сунара тримають в одиночній камері в Анкарі, обвинувальний акт проти нього очікується на наступному тижні.