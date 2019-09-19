Газова суперечка Росії та України: постраждає Молдова?

Молдова готується до холодів, і питання постачання країні палива, одним з основних видів якого є газ, стоїть на порядку денному. 99 відсотків газу Молдова отримує з Росії транзитом через Україну. Термін дії чинного контракту уряду Молдови з російським "Газпромом" спливає наприкінці року, а нових домовленостей ще немає. Москва і Київ теж поки не дійшли спільного знаменника щодо постачання блакитного палива в ЄС. Тому Кишиневу про всяк випадок доводиться шукати альтернативу хоча б на цю зиму. Експерти вважають, що Молдова як одна з найбільш зацікавлених сторін теж має право брати участь в переговорах щодо транзиту разом з Росією, Україною і Єврокомісією, а також пов'язують газове питання з проблемою придністровського врегулювання.

Кишинів у пошуках газу. Чи є альтернатива "Газпрому"?

Молдова отримує російський газ з магістрального Трансбалканського газопроводу, який проходить територією України. Спочатку паливо потрапляє в Придністровський регіон, а далі йде в бік Кишинева і на південь країни. Це єдине джерело ставить Молдову в складну ситуацію.

Виконавча директорка Центру стратегічних досліджень та реформ Галина Шеларь

"Ми повинні просити про те, щоб нас включили до переговорів між Москвою, Києвом і Єврокомісією для того, щоб наші інтереси як сусідньої з Україною держави теж були враховані", - каже в інтерв'ю DW виконавча директорка Центру стратегічних досліджень та реформ Галина Шеларь.

На її думку, є кілька варіантів розв'язання проблеми. "Наприклад, укласти окремі контракти з "Газпромом" і "Укртрансгазом". В одному контракті має йтися про транзит газу до кордонів України, в іншому - її територією", - каже Шеларь. Другий варіант вона пов'язує із закачуванням закупленого Молдовою блакитного палива в українські підземні сховища (в Молдові таких немає). "Але це ризиковано і пов'язано з великими витратами", - переконана експертка.

Ще один варіант пов'язаний з переходом на реверсні поставки російського палива газопроводом "Турецький потік" через Туреччину, Болгарію і Румунію. Але це теж вимагає вкладень для забезпечення технічних умов.

Мільярдні борги Придністров'я за газ

Тим часом 31 грудня спливає термін дії контракту між молдовським урядом і "Газпромом". Базовий документ був підписаний ще у 2006 році і з того часу неодноразово подовжувався. Голова правління компанії Moldovagaz Вадим Чебан повідомив, що і тепер з "Газпромом" досягнуто певної домовленості про продовження угоди. "Ми виходимо з того, що транзит Україною, а отже - і Молдовою, - буде збережений. Тому докладаємо усіх зусиль для того, щоб подовжити чинний контракт. Причому саме на наявних нині умовах", - цитують місцеві ЗМІ слова чиновника.

Офіс підприємства "Молдовагаз"

На думку ексдиректора Національного агентства з регулювання в енергетиці Молдови Віктора Парлікова, збереження чинних умов контракту вигідне Росії. Так забезпечується енергетична і фінансова безпека "російського анклаву" - невизнаної Придністровської республіки. На невизначений час відкладається і питання про виплату Тирасполем боргу "Газпрому". Він накопичувався 13 років. І сьогодні без урахування пені становить близько семи мільярдів доларів США. Вони "висять" на Кишиневі, тому що немає поділу поставок газу між правобережною Молдовою та її регіоном, що відколовся. Президент Ігор Додон неодноразово заявляв, що жителі Молдови цей борг оплачувати не будуть. Питання потрібно вирішувати за столом переговорів з "Газпромом".

Навіть якщо продати все майно Молдови, російському монополісту буде повернуто тільки 20 відсотків придністровського боргу, підрахував економічний аналітик Сергій Тофілат. "Це питання політичне, - поділився він своїми думками в коментарі для DW. - Один з тих каменів спотикання, який блокує придністровське врегулювання і реінтеграцію країни". Як вважає експерт, підписуючи нові контракти з "Газпромом", Молдова повинна домогтися поділу поставок газу між Кишиневом і Тирасполем.

Якщо вдасться домовитися про постачання реверсного газу "Турецьким потоком", то "кран повинен бути на правому березі Дністра", щоб нічого не загрожувало енергетичній безпеці країни, каже Тофілат.

Альтернативна гілка через Румунію

Прем'єрка Молдови Майя Санду пообіцяла, що в 2020 році у Молдови не буде жодних проблем із забезпеченням газом. За її словами, уряд веде діалог і з російською, і з українською сторонами. Ця проблема обговорювалася також під час недавнього візиту до Кишинева глави румунського МЗС Рамони Менеску.

Альтернативний газопровід Ясси - Унгени - Кишинів довжиною 120 кілометрів планували здати в експлуатацію до кінця поточного року, але добудувати не встигли. Менеску на пресконференції в Кишиневі 9 жовтня повідомила журналістам, що новий газопровід почне працювати навесні 2020 року. І це "забезпечить енергетичну незалежність і стійкість країни", переконана вона. Вартість проєкту становить 93 мільйони євро. Гроші виділила румунська компанія Transgaz.