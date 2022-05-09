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Газета Die Welt

Греція продовжує постачання російської нафти морем попри санкції - ЗМІ

Греція продовжує постачання російської нафти морем попри санкції - ЗМІ 09.05.2022

Завдяки активності грецьких танкерів, експорт сирої нафти з Росії морем зберігся на довоєнному рівні попри запроваджені санкції, повідомляє видання Die Welt.
Rheinmetall просить уряд ФРН дозволити експорт танків в Україну - Die Welt

Rheinmetall просить уряд ФРН дозволити експорт танків в Україну - Die Welt 25.04.2022

За даними ЗМІ, німецький оборонний концерн Rheinmetall хоче експортувати до України 88 танків Leopard 1A5.

У Німеччині працевлаштовують освітян зі знанням української - ЗМІ

У Німеччині працевлаштовують освітян зі знанням української - ЗМІ 24.04.2022

Федеральні землі отримали сотні заяв на працевлаштування від українських вчителів. Багато земель уже працевлаштували освітян зі знаннями української, пише видання Welt am Sonntag.

"Звільніть Овсяннікову": у Берліні протестують проти пропаганди Росії (14.04.2022) 15.04.2022

Активісти у Берліні вимагають у медіагрупи Die Welt звільнити колишню співробітницю російського Першого каналу Марину Овсяннікову. Колишніх пропагандистів не існує?

Пропаганда і кар'єра на Заході: що думають у Німеччині про російську журналістку Овсяннікову

Пропаганда і кар'єра на Заході: що думають у Німеччині про російську журналістку Овсяннікову 14.04.2022

У медіаспільноті ФРН немає єдності щодо запрошення на роботу для газети Die Welt колишньої редакторки російського Першого каналу Марини Овсяннікової. Багато хто різко критикує рішення концерну Axel Springer.
Німецькі компанії продовжують постачати РФ товари подвійного призначення - ЗМІ

Німецькі компанії продовжують постачати РФ товари подвійного призначення - ЗМІ 13.02.2022

За інформацією Welt am Sonntag, німецькі фірми постачали до Росії продукцію подвійного призначення і після анексії Криму, незважаючи на обмеження ЄС. У 2020 році вони поставили РФ таких товарів на 366 мільйонів євро.
Кличко закликав світ підтримати Україну через загрозу нового нападу РФ

Кличко закликав світ підтримати Україну через загрозу нового нападу РФ 13.02.2022

Після України від агресії Росії постраждають країни Балтії, попередив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Welt am Sonntag. Вся Україна боротиметься проти нападу, наголосив він.
ЗМІ: Сили швидкого реагування НАТО приведені в підвищену бойову готовність

ЗМІ: Сили швидкого реагування НАТО приведені в підвищену бойову готовність 22.12.2021

Рішення про посилення бойової готовності військ НАТО було ухвалене через загрозу вторгнення Росії на територію України, пише видання Die Welt.
Кількість авіарейсів з Близького Сходу до Мінська подвоїлася - ЗМІ

Кількість авіарейсів з Близького Сходу до Мінська подвоїлася - ЗМІ 07.11.2021

До березня летовище білоруської столиці готується приймати близько 40 рейсів на тиждень із Стамбула, Дамаска та Дубая, пише німецький тижневик Welt am Sonntag. Це значно більше, ніж позаминулої зими.

ЗМІ: ЄС розглядає можливість створення військової навчальної місії в Україні

ЗМІ: ЄС розглядає можливість створення військової навчальної місії в Україні 03.10.2021

Євросоюз розглядає можливість створення місії в Україні, яка тренуватиме українських військових, пише Welt am Sonntag із посиланням на робочий документ Європейської зовнішньополітичної служби.
Посольство РФ у Берліні взяло на роботу спеціаліста з дезінформації - ЗМІ

Посольство РФ у Берліні взяло на роботу спеціаліста з дезінформації - ЗМІ 26.09.2021

За даними газети Welt am Sonntag, перед виборами до Бундестагу російське посольство в Берліні взяло на роботу співробітника спецслужби, який спеціалізується на дезінформації.
Талібан хоче дипломатичного визнання і грошей від Німеччини

"Талібан" хоче дипломатичного визнання і грошей від Німеччини 05.09.2021

Таліби хочуть дипломатичних відносин з Берліном і сподіваються на його фінансову допомогу в охороні здоров'я, освіті та сільському господарстві, заявив представник "Талібану" в інтерв'ю Welt am Sonntag.
Восени відбудеться суд над 100-річним колишнім охоронцем Заксенгаузена - ЗМІ

Восени відбудеться суд над 100-річним колишнім охоронцем Заксенгаузена - ЗМІ 01.08.2021

У жовтні в Бранденбурзі почнеться процес над 100-річним підозрюваним, який служив в 1942-1945 роках в концтаборі Заксенгаузен, пише Welt am Sonntag.
Марія Колесникова з СІЗО закликала Лукашенка припинити насильство

Марія Колесникова з СІЗО закликала Лукашенка припинити насильство 01.08.2021

"Боротьба білоруського народу повинна стати нашою спільною справою, а його перемога - увійти в історію", - заявила Марія Колесникова в письмовому інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.
У великих містах ФРН порушників протиепідемічних заходів оштрафували на три мільйони євро

У великих містах ФРН порушників протиепідемічних заходів оштрафували на три мільйони євро 04.10.2020

У семи найбільших містах Німеччини відкрито загалом понад 35 тисяч проваджень за порушення протиепідемічних заходів, з'ясувало видання Welt am Sonntag.
У Німеччині понад 350 силовиків підозрюють у правому екстремізмі

У Німеччині понад 350 силовиків підозрюють у правому екстремізмі 27.09.2020

Документ, опублікований виданням Welt am Sonntag, свідчить - у правому екстремізмі в німецьких силових відомствах підозрюють більше 350 осіб.
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