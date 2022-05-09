Газета Die Welt

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У медіаспільноті ФРН немає єдності щодо запрошення на роботу для газети Die Welt колишньої редакторки російського Першого каналу Марини Овсяннікової. Багато хто різко критикує рішення концерну Axel Springer.
За інформацією Welt am Sonntag, німецькі фірми постачали до Росії продукцію подвійного призначення і після анексії Криму, незважаючи на обмеження ЄС. У 2020 році вони поставили РФ таких товарів на 366 мільйонів євро.