Газета Die Welt

Німецькі компанії продовжують постачати РФ товари подвійного призначення - ЗМІ

За інформацією Welt am Sonntag, німецькі фірми постачали до Росії продукцію подвійного призначення і після анексії Криму, незважаючи на обмеження ЄС. У 2020 році вони поставили РФ таких товарів на 366 мільйонів євро.