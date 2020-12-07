Молдова: між ЄС та Росією

Багато молдаван із острахом чекають, як відреагує Москва на підписання Кишиневом угоди про асоціацію з ЄС. Нещодавно російська влада вже пригрозила мало не розривом економічних зв’язків з Молдовою. Те, що реакція Кремля може бути неадекватною, молдавани знають не лише з останньої української кризи, але й з досвіду Придністров'я.