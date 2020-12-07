Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Гагаузія

Криза у Молдові: чому нова президентка Майя Санду кличе молдаван на барикади (відео)

Криза у Молдові: чому нова президентка Майя Санду кличе молдаван на барикади (відео) 07.12.2020

До інавгурації Майї Санду, яка перемогла на виборах президента Молдови, залишилося менше трьох тижнів. Але старі сили на чолі з Ігорем Додоном намагаються обмежити її повноваження. Санду та її прихильники протестують.
Коментар: Хто і навіщо розігріває Придністров'я

Коментар: Хто і навіщо "розігріває" Придністров'я 08.06.2015

Кремль не проти за допомогою Придністров'я налякати ЄС і одночасно спробувати переконати Брюссель у неадекватності української влади, вважає політолог Іван Преображенський.
Кишинів у російських лещатах

Кишинів у російських лещатах 03.06.2015

На півночі Молдови проведуть референдум про надання більшої автономії одному з найбільших міст. Така ініціатива свідчить про сепаратистські тенденції та зростання напруги між Кишиневом і Москвою.
Коментар: Гагаузія продовжує антиєвропейський курс

Коментар: Гагаузія продовжує антиєвропейський курс 23.03.2015

Автономний регіон Гагаузія отримав нову губернаторку - підтримувану Москвою Ірину Влах. Її обрання - великий крок назад для європейського курсу Молдови, вважає Роберт Шварц.
У Гагаузькій автономії Молдови обрали нового башкана

У Гагаузькій автономії Молдови обрали нового башкана 23.03.2015

Незалежна кандидатка Ірина Влах, яку підтримує опозиційна молдавська Партія соціалістів, отримала перемогу в першому турі. У передвиборній програмі вона висловлювалась за "євразійський" напрямок розвитку Гагаузії.
Республіка Молдова - наступна порохова діжка Європи?

Республіка Молдова - наступна "порохова діжка" Європи? 02.03.2015

Війна в Україні та її наслідки викликають у Європейського Союзу та НАТО велике занепокоєння, однак нині центр уваги зміщується на Молдову, яка може стати новою жертвою проросійських сепаратистів.
Коментар: Молдова робить європейський вибір

Коментар: Молдова робить європейський вибір 01.12.2014

На парламентських виборах у Молдові із незначною перевагою перемогли проєвропейські партії. Тепер Євросоюз має допомогти країні відвернути кризу, вважає керівник Румунської редакції DW Роберт Шварц.

Молдова: між ЄС та Росією 02.07.2014

Багато молдаван із острахом чекають, як відреагує Москва на підписання Кишиневом угоди про асоціацію з ЄС. Нещодавно російська влада вже пригрозила мало не розривом економічних зв’язків з Молдовою. Те, що реакція Кремля може бути неадекватною, молдавани знають не лише з останньої української кризи, але й з досвіду Придністров'я.

Між молотом та ковадлом: чи спіткає Молдову український сценарій? 23.04.2014

Криза в Україні загострила ситуацію й у інших країнах колишньої зони впливу Кремля. Зокрема в Молдові люди бояться, що український сценарій може повторитися й у них.
Прагнення гагаузів до незалежності - нова проблема молдовської влади?

Прагнення гагаузів до незалежності - нова проблема молдовської влади? 18.07.2013

У парламенті Гагаузької автономії обговорюють можливість проведення референдуму про вихід зі складу Молдови. Чому виникла ця ініціатива та чи справді країні загрожує розкол?