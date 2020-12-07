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До інавгурації Майї Санду, яка перемогла на виборах президента Молдови, залишилося менше трьох тижнів. Але старі сили на чолі з Ігорем Додоном намагаються обмежити її повноваження. Санду та її прихильники протестують.
Багато молдаван із острахом чекають, як відреагує Москва на підписання Кишиневом угоди про асоціацію з ЄС. Нещодавно російська влада вже пригрозила мало не розривом економічних зв’язків з Молдовою. Те, що реакція Кремля може бути неадекватною, молдавани знають не лише з останньої української кризи, але й з досвіду Придністров'я.