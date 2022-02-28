Гаазький трибунал розпочав розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (ICC), також відомий як Гаазький трибунал, розпочав розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні. Про це повідомив головний прокурор суду Карім Ахмад Хан. Він уточнив, що його відомство отримало звернення щодо ситуації в Україні від 39 країн світу, серед яких, країни ЄС, а також Австралія, Канада, Великобританія.

Ці звернення, пояснив Хан, дозволяють його відомству розпочати розслідування ситуації в Україні від 21 листопада 2013 року й донині й таким чином "охопити усі заяви про воєнні злочини, злочини проти людяності або геноцид, скоєні раніше й нині й здійснені на всій території України будь-ким". Хан також додав, що його команда негайно розпочала збір доказів.

Збір доказів щодо воєнних злочинів

Хан додав, що ще під час попереднього вивчення ситуції в Україні, його відомство отримало підстави вважати, що в Україні було здійснено злочини, що підпадають під юрисдикцію Суду та можуть бути розглянути ним.

"Виконуючи свої обов'язки, я намагатимуся взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами й сторонами конфлікту, щоб забезпечити об'єктивне й незалежне розслідування за принципом взаємодоповнюваності. При цьому ми й далі зосередимося на нашій основній меті - гарантуванні відповідальності за злочини, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального трибуналу", - зазначив Хан.

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Він також заявив, що важливою для суду буде широка підтримка світової спільноти та наголосив, що прагнутиме "партнерства і внеску всіх держав, щоби задовольнити потребу в додаткових ресурсах, яких може потребувати його відомство".

Хан також звернувся до всіх, хто бере участь у бойових діях в Україні із закликом "суворо дотримувати чинні норми міжнародного гуманітарного права". "У ситуації з Україною жодна людина не має ліцензії на скоєння злочинів, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального трибуналу", - наголосив Хан.

28 лютого 2022 року головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Ахмад Хан заявив про початок розслідування воєнних злочинів в Україні. Тоді ж Хан зауважив, що останніми днями територія конфлікту збільшується, тож розслідування охоплюватиме також нові ймовірні злочини, які вчиняє будь-яка сторона конфлікту у будь-якій частині України.

Україна та Росія і Гаазький трибунал

Із часу подання заявки українським урядому 2015 році офіційно має повноваження на розслідування порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених на території України, включно з тимчасово окупованими територіями. "Нагадую всім сторонам, які вчиняють насильство на українській території, що мій офіс може втілити свою юрисдикцію для розслідування будь-яких актів геноциду, злочинів проти людства та воєнних злочинів, вчинених в Україні", - заявляв прокурор кілька днів тому.

Міжнародний кримінальний суд, більш відомий під назвою Гаазький трибунал, розслідує і притягає до відповідальності осіб, що вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності. З квітня 2014 року МКС розглядає справу "Ситуація в Україні", яка стосується трьох питань: вбивств на Майдані, а також ситуації у Криму та на Донбасі. Після визнання юрисдикції МКС Україна у 2015 році подала до суду ще одну заяву, за якою розслідування було ініційоване у 2021 році.

У листопаді 2016 року президент РФ Володимир Путін видав розпорядження про вихід РФ з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду.