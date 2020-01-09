В Ірані поновилися антиурядові протести

В Ірані другий день поспіль тривають антиурядові акції протесту, організовані студентами. У неділю, 12 січня, антиурядові виступи молоді відбулися поблизу як мінімум двох університетів, повідомляють іранські ЗМІ, на які посилається агенція новин dpa.

За цими даними, до демонстрацій приєдналися сотні учасників. У рамках мітингів відбулися жалобні заходи через загибель 176 пасажирів та членів екіпажу лайнера авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), помилково збитого 8 січня іранськими військовими.

Нинішні акції відбулися попри те, що напередодні поліція Ірану розігнала учасників аналогічних виступів, застосувавши проти них сльозогінний газ.

Трамп закликає владу Ірану "не вбивати" мітингарів

Тим часом до іранського керівництва звернувся президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. У своєму дописі в соціальній мережі Twitter, Трамп закликав лідерів Ірану "не вбивати протестувальників". Крім того, він вимагає від іранського уряду не вимикати інтернет та дозволити іноземним журналістам висвітлювати події в країні.

Американський президент і раніше висловлювався на підтримку протестувальників у Ірані, про що так само писав у своєму мікроблозі в Twitter.

МЗС Ірану викликало посла Великобританії

Водночас міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Великобританії в країні Роберта Макера через його участь "у нелегальній демонстрації" напередодні. На думку іранського зовнішньополітичного відомства, британський диппредставник порушив таким чином дипломатичні норми.

У переданій МЗС Ірану британському послу ноті наголошувалося, що участь у акціях протесту не має нічого спільного з його функціями як дипломатичного представника своєї країни, повідомляють іранські державні ЗМІ.

Раніше сам британський дипломат повідомив, що напередодні його затримали іранські правоохоронці в той час як він намагався відзняти на відео учасників жалобної акції за загиблими в авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані.

Він також був присутній на цьому масовому заході, адже серед пасажирів збитого літака були й піддані Великобританії, додав посол. Однак вже за кілька хвилин Макер пішов звідти, бо учасники акції стали виголошувати гасла політичного характеру, запевняє посол. Тож у власне антиурядовій акції протесту він участі не брав, додав британський дипломат, передає dpa.