В Ірані відбуваються масові протести через американські санкції

В Ірані у неділю, 4 листопада, тисячі людей вийшли на вулиці в знак протесту проти нових санкцій з боку США, які почнуть діяти наступного тижня, повідомила агенція AFP. За даними іранської влади, у протестах взяли участь мільйони людей, передає агенція Reuters. Перед будівлею колишнього посольства США в Тегерані протестувальники спалювали портрети президента США Дональда Трампа, американські прапори та доларові купюри. Вони також скандували "Смерть Америці".

"Наше послання цьому дивному президенту США: пане Трампе, ніколи не погрожуйте Ірану", - заявив генерал "Корпусу вартових Ісламської революції" Мохаммад Алі Джафарі. Він також заявив, що "економічна війна" Вашингтона є новою спробою повалення Ісламської республіки, але Іран переможе.

Демонстранти в Тегерані

Протестний марш спочатку був присвячений річниці штурму посольства США в Тегерані в 1979 році радикальними іранськими студентами. Мітинги з нагоди цієї події проходять в Ірані щороку. Але нинішні протести відбулися на тлі нових санкцій, які США запроваджують проти Ірану.

Санкції США, спрямовані насамперед проти нафтової та банківської сфер Ірану, будуть запроваджені 5 листопада. Попри ці заходи, Вашингтон дозволить вісьмом країнам тимчасово купувати нафту у Тегерана без ризику санкцій. Як повідомлялося, серед цих винятків немає жодної країни, що входить до Європейського Союзу. Тим часом Євросоюз заявив, що європейські країни зобов'язалися працювати для збереження та підтримки співпраці з Іраном.

Протестувальники спалюють американські прапори та портрети президента США

Нагадаємо, що Вашингтон, розширивши санкції проти Ірану, вимагав від держав-союзниць припинити купувати іранську нафту та погрожував санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. На початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Вона передбачала виконання Тегераном кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.