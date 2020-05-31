В Індії за день до послаблення карантину рекордна кількість випадків COVID-19

Влада Індії у неділю, 7 червня, повідомила про найбільший одноденний сплеск захворюваності на коронавірус. Так, минулої доби в країні було підтверджено рекордний 9 971 новий випадок зараження коронавірусом, передає агенція АР.

Це сталося за день до запланованого переходу до наступного етапу послаблення карантинних обмежень, в рамках якого в країні планується відновлення роботи торгових центрів, готелей та релігійніх будівель, які були зачинені протягом 10 тижнів.

Станом на 7 червня Індія з більш ніж 247 000 офіційно зареєстрованими випадками захворювання на COVID-19 випередила Іспанію і посіла п'яту сходинку в антирейтингу країн, де зафіксовано найбільше випадків коронавірусної інфекції.

Читайте також: Влада Індії подовжила локдаун через коронавірус

Одними з найбільш постраждалих від коронавірусної інфекції міст Індії вважаються Нью-Делі, Мумбаї та Ахмадабад. В країні зафіксовано нерівномірне розповсюдження коронавірусної інфекції. Зокрема, 73 відсотка від загального числа випадків захворювання припадає лише на шість з 28 штатів країни.

В Індії вже частково відновлено залізничне сполучення і внутрішні авіарейси. Також в країні відновили роботу магазини і підприємства.

Читайте також: Повний вперед: настрої в Італії після відкриття кордонів