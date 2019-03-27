Уряд Індії подовжив карантин через коронавірус

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді ухвалив рішення подовжити тривалість карантину з метою стримати можливий сплеск нових випадків зараження коронавірусом в країні. Про це рішення Моді повідомили в суботу, 11 квітня, в уряді Індії після відеоконференції між Моді і керівниками регіональних урядів Індії, передає агенція новин dpa.

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Під час вебінару кілька регіональних урядовців закликали Моді подовжити обмежувальні заходи, попри побоювання щодо їхнього негативного впливу на економіку, запевнили в індійському уряді.

Утім, жодних даних про те, наскільки саме буде подовжено карантинні заходи, не наводиться. Уряд Моді оголосив тритижневий карантин ще 24 березня. Тривати він мав до 14 квітня. Під час карантину всім, крім тих, хто працює в сфері охорони здоров'я і надає найнеобхідніші послуги і товари, було запропоновано залишитися вдома. Було зупинено авіаційне, залізничне та автотранспортне сполучення.

Офіційне оголошення уряду Індії про подовження карантину після 14 квітня очікується найближчими днями. Не виключено, що це станеться під час звернення прем'єра Моді до нації, повідомляє телеканал NDTV з посиланням на свої джерела в уряді.

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Запроваджені обмежувальні заходи позбавили мільйони індійських працівників їхніх і без того незначних заробітків. Крім того, багато заробітчан із сільської місцевості, котрі працювали в містах, були змушені знову повернутися додому, зазначає dpa.

За даними міністерства охорони здоров'я Індії, за останню добу було зареєстровано понад тисячу нових випадків захворювання COVID-19. Повідомлялося також про 40 нових випадків смерті, в результаті чого загальне число загиблих становить натепер 239 осіб.