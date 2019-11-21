 В Ізраїлі тисячі демонстрантів вимагали відставки Нетаньяху | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Ізраїлі тисячі демонстрантів вимагали відставки Нетаньяху

У Тель-Авіві пройшла демонстрація з вимогою відставки чинного голови ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньяху, якого звинувачують у корупції.

Протестувальники вимагали відставки Нетаньяху

Протестувальники вимагали відставки Нетаньяху

Кілька тисяч осіб у суботу, 30 листопада, вийшли в Тель-Авіві на демонстрацію з вимогою відставки прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Протестувальники розмахували національними прапорами та несли плакати, на яких голову уряду країни було названо "корумпованим".

Акція пройшла під гаслом "Подай у відставку, Ізраїль є важливішим". За даними ізраїльських ЗМІ, в акції протесту взяло участь близько п'яти тисяч осіб. 

Звинувачення проти Нетаньяху

21 листопада генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельблі висунув звинувачення в корупції проти чинного прем'єр-міністра країни. Проти Нетаньяху розслідують три окремі справи, в рамках яких йому закидають такі протиправні дії, як шахрайство, зловживання довірою і хабарництво. Так, у першій справі його звинувачують у отриманні дорогих подарунків від багатіїв у обмін на поблажливе ставлення та підтримку. Слідчі вважають, що Нетаньяху та його дружина отримали таких подарунків на суму близько одного мільйона шекелів.

DW.COM

Чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху звинувачують в корупції, він має постати перед судом. Оголошенні генпрокурором Ізраїлю звинувачення поглиблять політичну кризу в країні. (21.11.2019)

Головний суперник чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Бені Ганц не зміг сформувати урядову коаліцію. Найімовірніше, в Ізраїлі відбудуться треті парламентські вибори за рік. (20.11.2019)

У другій справі ізраїльському прем'єр-міністру закидають змову з власником критичної до його політсили газети Yedioth Ahronoth Арноном Мозесом. Слідство вважає, що в обмін на обіцянку Нетаньяху нашкодити конкуруючому виданню, що було, власне, прихильним до лінії прем'єра, газета Yedioth Ahronoth друкувала матеріали про Нетаньяху позитивної тональності.

Третя справа проти Нетаньяху вважається найсерйознішою. Його підозрюють в тому, що він ішов на поступки власнику контрольного пакета акцій телекомунікаційної компанії Bezeq Шаулю Еловічу в обмін на позитивне висвітлення інформації про Нетаньяху на новинному сайті Walla, що так само належав Еловічу.

Нетаньяху заперечує свою причетність до корупції та відмовляється подати у відставку. Він вважає ці закиди "спробою перевороту". Законодавство Ізраїлю не вимагає відставки голови уряду, якщо він не засуджений.

Знову вибори?

21 листопада президент Ізраїлю Реувен Рівлін вперше за всю її історію уповноважив Кнесет визначитися з кандидатурою прем'єр-міністра та сформувати уряд. Перед цим голова блоку партій "Кахоль-Лаван" Бені Ганц, який вважається головним опонентом Біньяміна Нетаньяху, визнав, що він не зміг сформувати урядову коаліцію.

Раніше аналогічна спроба Нетаньяху так само завершилася нічим. Як Кнесет не зможе сформувати більшість і уряд, то на Ізраїль чекатимуть ще одні позачергові парламентські вибори - треті протягом останнього року.

Також за темою

Israel | Benjamin Netanjahu

Прокуратура Ізраїлю висунула Нетаньяху звинувачення в корупції 21.11.2019

Чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху звинувачують в корупції, він має постати перед судом. Оголошенні генпрокурором Ізраїлю звинувачення поглиблять політичну кризу в країні.

Israel Siedlung im Westjordanland

Ізраїль може анексувати єврейські поселення на Західному березі річки Йордан 07.04.2019

Поширити суверенітет Ізраїлю на єврейські поселення Західного берега річки Йордан пообіцяв після своєї перемоги на виборах прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Israel Tel Aviv Demonstration gegen Netanjahu

В Тель-Авіві відбулися масові демонстрації проти Нетаньяху 26.05.2019

Тисячі людей вийшли на акцію протесту проти наміру прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху обмежити повноваження Верховного суду та отримати імунітет від судового переслідування.

Реклама

Докладно

Найбільше цивільних загинуло в 2014-15 роках (на фото - під час боїв за Донецький аеропорт у січні 2015 року)

Жертви війни на Донбасі (інфографіка)

За п'ять років конфлікту на Донбасі загинули близько 13 тисяч осіб, з яких понад три тисячі - цивільні.  

Автоконцерні Daimler

Daimler планує скоротити понад 10 тисяч робочих місць

Скорочення кількості працівників зачепить насамперед адміністрацію, кажуть у автоконцерні Daimler.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  