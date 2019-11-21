В Ізраїлі тисячі демонстрантів вимагали відставки Нетаньяху

Кілька тисяч осіб у суботу, 30 листопада, вийшли в Тель-Авіві на демонстрацію з вимогою відставки прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Протестувальники розмахували національними прапорами та несли плакати, на яких голову уряду країни було названо "корумпованим".

Акція пройшла під гаслом "Подай у відставку, Ізраїль є важливішим". За даними ізраїльських ЗМІ, в акції протесту взяло участь близько п'яти тисяч осіб.

Звинувачення проти Нетаньяху

21 листопада генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельблі висунув звинувачення в корупції проти чинного прем'єр-міністра країни. Проти Нетаньяху розслідують три окремі справи, в рамках яких йому закидають такі протиправні дії, як шахрайство, зловживання довірою і хабарництво. Так, у першій справі його звинувачують у отриманні дорогих подарунків від багатіїв у обмін на поблажливе ставлення та підтримку. Слідчі вважають, що Нетаньяху та його дружина отримали таких подарунків на суму близько одного мільйона шекелів.

У другій справі ізраїльському прем'єр-міністру закидають змову з власником критичної до його політсили газети Yedioth Ahronoth Арноном Мозесом. Слідство вважає, що в обмін на обіцянку Нетаньяху нашкодити конкуруючому виданню, що було, власне, прихильним до лінії прем'єра, газета Yedioth Ahronoth друкувала матеріали про Нетаньяху позитивної тональності.

Третя справа проти Нетаньяху вважається найсерйознішою. Його підозрюють в тому, що він ішов на поступки власнику контрольного пакета акцій телекомунікаційної компанії Bezeq Шаулю Еловічу в обмін на позитивне висвітлення інформації про Нетаньяху на новинному сайті Walla, що так само належав Еловічу.

Нетаньяху заперечує свою причетність до корупції та відмовляється подати у відставку. Він вважає ці закиди "спробою перевороту". Законодавство Ізраїлю не вимагає відставки голови уряду, якщо він не засуджений.

Знову вибори?

21 листопада президент Ізраїлю Реувен Рівлін вперше за всю її історію уповноважив Кнесет визначитися з кандидатурою прем'єр-міністра та сформувати уряд. Перед цим голова блоку партій "Кахоль-Лаван" Бені Ганц, який вважається головним опонентом Біньяміна Нетаньяху, визнав, що він не зміг сформувати урядову коаліцію.

Раніше аналогічна спроба Нетаньяху так само завершилася нічим. Як Кнесет не зможе сформувати більшість і уряд, то на Ізраїль чекатимуть ще одні позачергові парламентські вибори - треті протягом останнього року.