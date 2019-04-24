В ЄС засудили рішення РФ видавати жителям Донбасу російські паспорти

Керівництво ЄС засуджує рішення Росії спростити правила видачі російських паспортів жителям окремих районів Донецької та Луганської областей, підконтрольних проросійським сепаратистам. Про це йдеться в зробленій у четвер, 25 квітня, заяві речниці верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні.

"Підписання президентом (Росії Володимиром. - Ред.) Путіним указу, (…) - це ще один напад Росії на суверенітет України", - наголосила речниця Могеріні, цитує агенція новин Reuters.

Той факт, що указ було підписано відразу після проведення другого туру президентських виборів в Україні, демонструє намір РФ "і надалі дестабілізувати Україну" та провадити курс на "загострення конфлікту", додала речниця Могеріні. "Ми очікуємо, що Росія утримується від дій, що суперечать мінським домовленостям та перешкоджають цілковитій реінтеграції непідконтрольних уряду районів", - йдеться в заяві.

Раніше цього ж дня з критикою дій Москви від імені Берліна та Парижа виступило МЗС ФРН, а напередодні рішення РФ про видачу паспортів РФ жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" засудив Державний департамент США.

Нагадаємо, 24 квітня сайт Кремля оприлюднив указ президента РФ Володимира Путіна про спрощення процедури видачі російського громадянства жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". В указі зазначається, що право на спрощене отримання російського громадянства надається в "цілях захисту прав і свобод людини і громадянина" особам, які постійно проживають на території самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Сам Путін назвав видачу паспортів питанням "гуманітарного характеру".

Цей крок різко розкритикували чинний президент України Петро Порошенко та в команді Володимира Зеленського, котрий переміг на виборах президента за підсумками опрацювання 100 відсотків електронних протоколів у ЦВК.

Україна звернулася до Ради Безпеки ООНчерез такий курс РФ. У МЗС України закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через цей указ Путіна, в тому числі й санкційний.