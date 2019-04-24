 В ЄС засудили рішення РФ видавати жителям Донбасу російські паспорти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2019

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Новини

В ЄС засудили рішення РФ видавати жителям Донбасу російські паспорти

Рішення Москви роздавати російські паспорти жителям "ДНР" та "ЛНР" становить наступний "напад" на суверенітет України, наголошують у Брюсселі.

Паспорт РФ

Керівництво ЄС засуджує рішення Росії спростити правила видачі російських паспортів жителям окремих районів Донецької та Луганської областей, підконтрольних проросійським сепаратистам. Про це йдеться в зробленій у четвер, 25 квітня, заяві речниці верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні.

"Підписання президентом (Росії Володимиром. - Ред.) Путіним указу, (…) - це ще один напад Росії на суверенітет України", - наголосила речниця Могеріні, цитує агенція новин Reuters.

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Видача російських паспортів жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" заважає реалізації мінських угод, йдеться в заяві Держдепартаменту США. Цей крок розкритикував також і Курт Волкер. (25.04.2019)

У Києві обурені рішенням Путіна спростити надання громадянства РФ жителям ОРДЛО. Президент Росії пояснює свій крок турботою про "права людини" і запевняє, що не хоче створювати проблеми для нової влади в Україні. (24.04.2019)

Петро Порошенко звинувачує РФ у підготовці до анексії українського Донбасу чи створенні російського анклаву в Україні. У команді Зеленського зазначили, що розраховують на посилення міжнародних санкцій проти РФ. (24.04.2019)

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, що спростив отримання російського громадянства для жителів непідконтрольних Києву територій Донбасу. (24.04.2019)

Спрощення Москвою видачі російських паспортів жителям Донбасу викликало різку критику з боку Берліна та Парижа. Дії РФ суперечать "духу й цілям мінських домовленостей", наголосили в МЗС ФРН. (25.04.2019)

Той факт, що указ було підписано відразу після проведення другого туру президентських виборів в Україні, демонструє намір РФ "і надалі дестабілізувати Україну" та провадити курс на "загострення конфлікту", додала речниця Могеріні. "Ми очікуємо, що Росія утримується від дій, що суперечать мінським домовленостям та перешкоджають цілковитій реінтеграції непідконтрольних уряду районів", - йдеться в заяві.

Раніше цього ж дня з критикою дій Москви від імені Берліна та Парижа виступило МЗС ФРН, а напередодні рішення РФ про видачу паспортів РФ жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" засудив Державний департамент США.

Нагадаємо, 24 квітня сайт Кремля оприлюднив указ президента РФ Володимира Путіна про спрощення процедури видачі російського громадянства жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". В указі зазначається, що право на спрощене отримання російського громадянства надається в "цілях захисту прав і свобод людини і громадянина" особам, які постійно проживають на території самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Сам Путін назвав видачу паспортів питанням "гуманітарного характеру".

Цей крок різко розкритикували чинний президент України Петро Порошенко та в команді Володимира Зеленського, котрий переміг на виборах президента за підсумками опрацювання 100 відсотків електронних протоколів у ЦВК.

Україна звернулася до Ради Безпеки ООНчерез такий курс РФ. У МЗС України закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через цей указ Путіна, в тому числі й санкційний.

  • Перемога і мир

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    Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".

  • Гроші на колесах

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Гроші на колесах

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  • Коротка передишка

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

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    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

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  • Без надії

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    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

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  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

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  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


DW.COM

Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

Зайцеве - село на лінії фронту на Донбасі. Тут залишилося мало людей. Ті, що залишилися, прагнуть миру. Але до нього, судячи з усього, ще дуже далеко. Фоторепортаж DW. (09.04.2019)  

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