 В Єврокомісії здивовані стратегією Росії щодо вакцинації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Єврокомісії здивовані стратегією Росії щодо вакцинації

Брюссель дивує те, що Росія пропонує іншим країнам мільйони доз вакцини "Спутник V", хоч сама при цьому демонструє досить мляві темпи щодо вакцинації власного населення.

Урсула фон дер Ляєн

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) висловила подив через стратегію Росії щодо вакцинації від COVID-19. Відповідну заяву фон дер Ляєн зробила в середу, 17 лютого, виступаючи в Брюсселі.

"Ми досі дивуємося з того, чому Росія пропонує теоретично іншим країнам мільйони доз (російської вакцини "Спутник V". - Ред.), однак водночас не досягла достатнього прогресу в вакцинації власного населення", - зазначила фон дер Ляєн, цитує інформагенція dpa.

Голова Єврокомісії нагадала, що Європейське агентство лікарських засобів (ЄАЛЗ) ще не отримувало заявку на реєстрацію російської вакцини "Спутник V", а для подачі такої заявки необхідно надати "повний пакет даних".

Потрібно пройти процедуру схвалення

Крім того, російському виробнику знадобиться пройти такий самий повний процес реєстрації й схвалення вакцини, як це було з іншими виробниками таких препаратів, зауважила фон дер Ляєн. На додачу, голова Єврокомісії вказала на важливість надання доступу для представників європейських контрольних органів до місць виробництва російської вакцини. За словами очільниці Єврокомісії, досвід показує, що для цього потрібен стабільний і високоякісний виробничий процес.

Читайте також: Фактчек: чи помер хтось від вакцини проти коронавірусу?

Раніше ЄАЛЗ повідомило, що надало російським розробникам наукову консультацію і перебуває в діалозі з ними, щоб "визначити подальші кроки". А розробники вакцини "Спутник V" стверджують натомість, що подали заявку на реєстрацію вакцини в ЄС.

Нагадаємо, досі в ЄС процедуру реєстрації успішно пройшли такі вакцини: спільна розробка BioNTech/Pfizer, препарат американської компанії Moderna, а також спільна розробка Оксфордського університету й фармкомпанії AstraZeneca. Напередодні ЄАЛЗ повідомило про надходження заявки від американської компанії Johnson & Johnson на схвалення її вакцини від коронавірусу.

Новий план протидії пандемії

Цього ж дня Урсула фон дер Ляєн представила план протидії новим мутованим варіантам коронавірусу. Цей план, що називається Hera Incubator, містить три головних пункти: виявлення нових варіантів коронавірусу, швидка розробка й схвалення вакцини проти цих патогенів, а також розширення потужностей з виробництва цих препаратів.

Згідно з задумом, передбачається виділення Єврокомісією 75 мільйонів євро на розробку нових тестів на наявність коронавірусу. На дослідження нових варіантів планується виділити 150 мільйонів євро. Водночас для пришвидшення схвалення препаратів проти коронавірусу передбачається спрощення дозвільних процедур.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


Також за темою

Johnson & Johnson | Impfstoff | Coronavirus

Johnson & Johnson подала заявку на схвалення вакцини від COVID-19 в ЄС 16.02.2021

У європейському дозвільному органі повідомили, що американська компанія Johnson & Johnson подала документи для умовного дозволу на застосування своєї вакцини від коронавірусу в ЄС.

Israel Coronavirus Impfung

Дослідження в Ізраїлі засвідчило високу ефективність вакцини BioNTech/Pfizer 15.02.2021

Аналіз зібраних у Ізраїлі даних про дію вакцини BioNTech/Pfizer засвідчив високу ефективність цього препарату. Відповідне дослідження охопило 600 тисяч провакцинованих двічі ізраїльтян.

Israel | Coronakrise: Pfizer-BioNtech Imfpung

Пандемія COVID-19: в Ізраїлі вакцинували третину населення 30.01.2021

Упродовж шести тижнів з початку кампанії вакцинації в Ізраїлі близько трьох мільйонів людей отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Майже 1,7 мільйона ізраїльтян щепилися двічі.

Реклама

Докладно

Канал Шарія на Youtube

Підозра від СБУ: що відомо про Анатолія Шарія

Чим відомий блогер Анатолій Шарій, якому СБУ закидає державну зраду та розпалювання ворожнечі.  

Protest Autos Ukraine Import Sprit

Коли зникнуть "євробляхи" (відео)

Чи допоможуть нові законопроєкти про розмитнення євроблях, які 18 лютого розгляне Верховна Рада?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  