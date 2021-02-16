В Єврокомісії здивовані стратегією Росії щодо вакцинації

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) висловила подив через стратегію Росії щодо вакцинації від COVID-19. Відповідну заяву фон дер Ляєн зробила в середу, 17 лютого, виступаючи в Брюсселі.

"Ми досі дивуємося з того, чому Росія пропонує теоретично іншим країнам мільйони доз (російської вакцини "Спутник V". - Ред.), однак водночас не досягла достатнього прогресу в вакцинації власного населення", - зазначила фон дер Ляєн, цитує інформагенція dpa.

Голова Єврокомісії нагадала, що Європейське агентство лікарських засобів (ЄАЛЗ) ще не отримувало заявку на реєстрацію російської вакцини "Спутник V", а для подачі такої заявки необхідно надати "повний пакет даних".

Потрібно пройти процедуру схвалення

Крім того, російському виробнику знадобиться пройти такий самий повний процес реєстрації й схвалення вакцини, як це було з іншими виробниками таких препаратів, зауважила фон дер Ляєн. На додачу, голова Єврокомісії вказала на важливість надання доступу для представників європейських контрольних органів до місць виробництва російської вакцини. За словами очільниці Єврокомісії, досвід показує, що для цього потрібен стабільний і високоякісний виробничий процес.

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Раніше ЄАЛЗ повідомило, що надало російським розробникам наукову консультацію і перебуває в діалозі з ними, щоб "визначити подальші кроки". А розробники вакцини "Спутник V" стверджують натомість, що подали заявку на реєстрацію вакцини в ЄС.

Нагадаємо, досі в ЄС процедуру реєстрації успішно пройшли такі вакцини: спільна розробка BioNTech/Pfizer, препарат американської компанії Moderna, а також спільна розробка Оксфордського університету й фармкомпанії AstraZeneca. Напередодні ЄАЛЗ повідомило про надходження заявки від американської компанії Johnson & Johnson на схвалення її вакцини від коронавірусу.

Новий план протидії пандемії

Цього ж дня Урсула фон дер Ляєн представила план протидії новим мутованим варіантам коронавірусу. Цей план, що називається Hera Incubator, містить три головних пункти: виявлення нових варіантів коронавірусу, швидка розробка й схвалення вакцини проти цих патогенів, а також розширення потужностей з виробництва цих препаратів.

Згідно з задумом, передбачається виділення Єврокомісією 75 мільйонів євро на розробку нових тестів на наявність коронавірусу. На дослідження нових варіантів планується виділити 150 мільйонів євро. Водночас для пришвидшення схвалення препаратів проти коронавірусу передбачається спрощення дозвільних процедур.