В Єврокомісії здивовані стратегією Росії щодо вакцинації
Брюссель дивує те, що Росія пропонує іншим країнам мільйони доз вакцини "Спутник V", хоч сама при цьому демонструє досить мляві темпи щодо вакцинації власного населення.
Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн
Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) висловила подив через стратегію Росії щодо вакцинації від COVID-19. Відповідну заяву фон дер Ляєн зробила в середу, 17 лютого, виступаючи в Брюсселі.
"Ми досі дивуємося з того, чому Росія пропонує теоретично іншим країнам мільйони доз (російської вакцини "Спутник V". - Ред.), однак водночас не досягла достатнього прогресу в вакцинації власного населення", - зазначила фон дер Ляєн, цитує інформагенція dpa.
Голова Єврокомісії нагадала, що Європейське агентство лікарських засобів (ЄАЛЗ) ще не отримувало заявку на реєстрацію російської вакцини "Спутник V", а для подачі такої заявки необхідно надати "повний пакет даних".
Потрібно пройти процедуру схвалення
Крім того, російському виробнику знадобиться пройти такий самий повний процес реєстрації й схвалення вакцини, як це було з іншими виробниками таких препаратів, зауважила фон дер Ляєн. На додачу, голова Єврокомісії вказала на важливість надання доступу для представників європейських контрольних органів до місць виробництва російської вакцини. За словами очільниці Єврокомісії, досвід показує, що для цього потрібен стабільний і високоякісний виробничий процес.
Раніше ЄАЛЗ повідомило, що надало російським розробникам наукову консультацію і перебуває в діалозі з ними, щоб "визначити подальші кроки". А розробники вакцини "Спутник V" стверджують натомість, що подали заявку на реєстрацію вакцини в ЄС.
Нагадаємо, досі в ЄС процедуру реєстрації успішно пройшли такі вакцини: спільна розробка BioNTech/Pfizer, препарат американської компанії Moderna, а також спільна розробка Оксфордського університету й фармкомпанії AstraZeneca. Напередодні ЄАЛЗ повідомило про надходження заявки від американської компанії Johnson & Johnson на схвалення її вакцини від коронавірусу.
Новий план протидії пандемії
Цього ж дня Урсула фон дер Ляєн представила план протидії новим мутованим варіантам коронавірусу. Цей план, що називається Hera Incubator, містить три головних пункти: виявлення нових варіантів коронавірусу, швидка розробка й схвалення вакцини проти цих патогенів, а також розширення потужностей з виробництва цих препаратів.
Згідно з задумом, передбачається виділення Єврокомісією 75 мільйонів євро на розробку нових тестів на наявність коронавірусу. На дослідження нових варіантів планується виділити 150 мільйонів євро. Водночас для пришвидшення схвалення препаратів проти коронавірусу передбачається спрощення дозвільних процедур.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.