В уряді ФРН пропонують обов'язкове щеплення від кору для дошкільнят і школярів

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) наполягає на запровадженні обов'язкової вакцинації від кору для дітей дошкільного та шкільного віку. Такі плани урядовця містить представлений міністром відповідний законопроект, який мають у своєму розпорядженні німецькі ЗМІ.

Крім того, про свої наміри щодо планів запровадження обов'язкових щеплень від кору Шпан розповів у інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 5 травня.

У законопроекті передбачається запровадження обов'язкових щеплень від кору для дошкільнят і школярів. Тим батькам, які відмовляються від щеплень від кору для своєї дитини, "загрожує штраф до 2,5 тисячі євро", застеріг міністр. Крім того, він пропонує, щоб невакцинованих дітей дошкільного віку не допускали до відвідування дитсадків.

"Я хочу винищити кір", - пояснив свої наміри урядовець, якого цитує інформагенція AFP. А для цього потрібно, щоб як мінімум 95 відсотків дітей були вакциновані від кору. Нині в Німеччині середній показник частки охоплених вакцинацією від кору дітей становить 93 відсотка.

Саме дедалі частіші відмови батьків від проведення щеплень їхнім дітям стали причиною зменшення кількості вакцинованих дітей та підлітків. Дотеперішні "кампанії та добрі заклики" не допомогли в цьому плані, вважає Шпан.

Також працівники дошкільних та шкільних навчальних закладів, як пропонується, мають довести наявність у них щеплення або імунітету від кору, щоб бути допущеними до роботи в таких закладах.

Аналогічні правила мають поширюватися й на медперсонал, упевнений урядовець. Мета таких заходів - захист дітей та пацієнтів від кору.

Єнс Шпан також упевнений, що для підтримки його законопроекту знайдеться широка підтримка в Бундестазі з боку урядової коаліції. У разі ухвалення, ці правила мають набути чинності в березні 2020 року, очікує урядовець.

Політики й медики на боці міністра

Такі заяви міністра вже викликали широку підтримку з боку керівництва його консервативного Християнського-демократичного союзу (ХДС), а також союзників по коаліції у Бундестазі - соціал-демократів.

Приміром, голова ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) підтримала такі плани міністра-однопартійця. Про це лідерка християнських демократів заявила 5 травня в Берліні. Вона хоч і визнала, що питання про вакцинацію власних дітей - дуже особисте питання, але відмова від вакцинації - це не лише загроза для власної дитини, а й для інших дітей. "Виходячи з таких міркувань, я вважаю обов'язкову вакцинацію - правильною", - наголосила голова ХДС, цитує dpa.

Крім того, схвально про наміри уряду відгукнулися й у Спілці педіатрів Німеччини, передає інформагенція KNA.

За даними розташованого в Німеччині Інституту імені Роберта Коха, лише з початку 2019 року в ФРН зафіксовано 170 випадків кору.

Проблема й на рівні ЄС

Тим часом на проблему досить низької частки щеплених від кору дітей звернули увагу і в Європейській Комісії. Зокрема в оприлюдненому 5 травня листі віце-голови Європейської Комісії Юркі Катайнена, адресованому Європарламенту, про що повідомляють газети групи видань Funke Mediengruppe.

За даними Катайнена, 2017 року лише чотири країни-члени ЄС змогли продемонструвати необхідну частку вакцинованих від кору дітей у 95 відсотків. Наслідком цього стало збільшення випадків кору, котрі іноді закінчувалися смертельно.

Ще 2007 року 14 країн-членів ЄС мали 95-відсоткову частку дітей, котрим зробили щеплення від кору, зазначається в листі.

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