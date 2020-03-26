В Україні 6 квітня стартує "Всеукраїнська школа онлайн"

Президент України Володимир Зеленський представив проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" для дистанційної освіти під час карантину. Це він зробив під час відеозвернення, опублікованого в неділю, 29 березня.

"Ще один важливий момент - це дистанційна освіта під час карантину. Наше завдання, як держави, забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". У рамках проєкту 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України", - повідомив президент.

За його словами, зараз проходять щоденні зйомки уроків для учнів 5-11 класів. "За збалансованою програмою міністерства освіти та науки викладається 11 предметів. Навчатися дистанційно школярі зможуть на Facebook та Youtube. А також уроки щоранку будуть транслюватися українськими телеканалами", - зазначив він.

Зеленський уточнив, що за кожним класом буде закріплений один або декілька телеканалів. За його словами, їхній перелік, а також розклад уроків на тиждень скоро з'явиться.

Нагадаємо, у цьому ж зверненні Володимир Зеленський анонсував обов'язкову двотижневу обсервацію через коронавірус для українців, які повертатимуться з-за кордону.

З 28 березня Україна припинила регулярне пасажирське сполучення з іншими країнами. Пізніше МЗС України повідомило, як можна дістатися України на авто з Німеччини та інших країн Європи.

Згідно з останніми офіційними даними, в Україні налічується 418 випадків інфікування новим коронавірусом, з них - дев'ять летальні. П'ятеро осіб одужали.

Також у МОЗ затвердили нові стандарти надання допомоги для інфікованих коронавірусом. З 29 березня в Україні госпіталізуватимуть лише коронавірусних хворих у стані середньої тяжкості та тяжкому.

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