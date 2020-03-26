 В Україні 6 квітня стартує ″Всеукраїнська школа онлайн″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2020

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Новини

В Україні 6 квітня стартує "Всеукраїнська школа онлайн"

Президент України Володимир Зеленський анонсував проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" для дистанційної освіти під час карантину. Уроки з 6 квітня транслюватимуть українські телеканали, а також на Facebook та Youtube.

Завдяки проєкту Всеукраїнська школа онлайн українські школярі зможуть навчатися дистанційно

Завдяки проєкту "Всеукраїнська школа онлайн" українські школярі зможуть навчатися під час карантину дистанційно

Президент України Володимир Зеленський представив проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" для дистанційної освіти під час карантину. Це він зробив під час відеозвернення, опублікованого в неділю, 29 березня.

"Ще один важливий момент - це дистанційна освіта під час карантину. Наше завдання, як держави, забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". У рамках проєкту 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України", - повідомив президент.

За його словами, зараз проходять щоденні зйомки уроків для учнів 5-11 класів. "За збалансованою програмою міністерства освіти та науки викладається 11 предметів. Навчатися дистанційно школярі зможуть на Facebook та Youtube. А також уроки щоранку будуть транслюватися українськими телеканалами", - зазначив він.

Зеленський уточнив, що за кожним класом буде закріплений один або декілька телеканалів. За його словами, їхній перелік, а також розклад уроків на тиждень скоро з'явиться.

Нагадаємо, у цьому ж зверненні Володимир Зеленський анонсував обов'язкову двотижневу обсервацію через коронавірус для українців, які повертатимуться з-за кордону.

З 28 березня Україна припинила регулярне пасажирське сполучення з іншими країнами. Пізніше МЗС України повідомило, як можна дістатися України на авто з Німеччини та інших країн Європи.

Згідно з останніми офіційними даними, в Україні налічується 418 випадків інфікування новим коронавірусом, з них - дев'ять летальні. П'ятеро осіб одужали.

Також у МОЗ затвердили нові стандарти надання допомоги для інфікованих коронавірусом. З 29 березня в Україні госпіталізуватимуть лише коронавірусних хворих у стані середньої тяжкості та тяжкому. 

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