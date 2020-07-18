 В Україні розпочинаються навчання Sea Breeze 2020 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні розпочинаються навчання Sea Breeze 2020

В Україні розпочинаються міжнародні військові навчання Sea Breeze 2020. Напередодні американський есмінець USS Porter попрямував до Чорного моря для участі в цьогорічних навчаннях.

Канадський фрегат Торонто в Одесі під час навчань Sea Breeze у 2019 році

Канадський фрегат "Торонто" в Одесі під час навчань Sea Breeze у 2019 році

В Україні в понеділок, 20 липня, починаються міжнародні військові навчання Sea Breeze 2020. Напередодні до Чорного моря попрямував американський есмінець USS Porter для участі у навчаннях, повідомила пресслужба шостого флоту військово-морських сил (ВМС) США .

Читайте також: У навчаннях Sea Breeze в 2020 році візьмуть участь три нові країни

"Повернення Porter до Чорного моря підтверджує прихильність шостого флоту США та ВМС США до наших союзників і партнерів по НАТО", - сказав віцеадмірал Джейн Блек, командувач шостогого флоту США. За його словами, в навчаннях візьмуть участь додаткові літаки ВМС США P-8 з патрульної ескадрильї VP (47).

Раніше стало відомо, що цього року навчання Sea Breeze відбуватимуться виключно в морській фазі із залученням авіації через епідемію коронавірусу. Основну увагу приділять відпрацюванню безпекових операцій у морі, серед яких протичовнова, протикатерна, протиповітряна оборона тощо.

Читайте також: Навчання "Сі Бриз-2020" через пандемію COVID-19 змінять формат 

Дивитись відео 08:07

Sea Breeze-2019: есмінець США під час військових навчань (05.07.2019)

Також за темою

US-Marine | Mark VI Patrol Boats

США схвалили продаж Україні до 16 патрульних військових катерів - Кулеба 18.07.2020

Шість катерів вже готові для відправки в Україну, решта може бути закуплена в рамках програми "Міжнародні військові продажі", повідомили в українському МЗС. Катери можуть розвивати швидкість до понад 35 морських вузлів.

Ukraine Militärmanöver Sea Breeze 2015

Навчання "Сі Бриз-2020" через пандемію COVID-19 змінять формат 30.05.2020

Основна увага буде приділена відпрацюванню безпеки операцій в морі. Наземної частини навчань не буде.

Ukraine Odessa NATO Manöver Sea Breeze

У навчаннях Sea Breeze в 2020 році візьмуть участь три нові країни 08.02.2020

Кількість країн-учасниць Sea Breeze 2020 збільшиться. До маневрів долучаться Японія, Південна Корея і Норвегія.

Реклама

Докладно

Стиль життя чиновників стане підставою для більшої уваги з боку антикорупційних органів, обіцяють у НАЗК

Як НАЗК шукатиме корупцію у стилі життя чиновників

Новий шеф НАЗК анонсував початок моніторингу способу життя чиновників, але подробиць не знають навіть активісти.  

Новий глава НБУ Кирило Шевченко

МВФ сподівається на незалежність НБУ з новим главою

МВФ привітав призначення Кирила Шевченка на посаду глави НБУ. Фонд сподівається, що він збереже незалежність банку.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  