В Україні розпочинаються навчання Sea Breeze 2020

В Україні в понеділок, 20 липня, починаються міжнародні військові навчання Sea Breeze 2020. Напередодні до Чорного моря попрямував американський есмінець USS Porter для участі у навчаннях, повідомила пресслужба шостого флоту військово-морських сил (ВМС) США .

Читайте також: У навчаннях Sea Breeze в 2020 році візьмуть участь три нові країни

"Повернення Porter до Чорного моря підтверджує прихильність шостого флоту США та ВМС США до наших союзників і партнерів по НАТО", - сказав віцеадмірал Джейн Блек, командувач шостогого флоту США. За його словами, в навчаннях візьмуть участь додаткові літаки ВМС США P-8 з патрульної ескадрильї VP (47).

Раніше стало відомо, що цього року навчання Sea Breeze відбуватимуться виключно в морській фазі із залученням авіації через епідемію коронавірусу. Основну увагу приділять відпрацюванню безпекових операцій у морі, серед яких протичовнова, протикатерна, протиповітряна оборона тощо.

Читайте також: Навчання "Сі Бриз-2020" через пандемію COVID-19 змінять формат