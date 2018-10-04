 В Україні почались багатонаціональні авіанавчання ″Чисте небо 2018″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2018

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Новини

В Україні почались багатонаціональні авіанавчання "Чисте небо 2018"

У масштабних авіаційних навчаннях в Україні візьмуть участь військові з низки країн-членів НАТО, десятки літальних апаратів та зенітних ракетних комплексів.

Американський літак C-130J Super Hercules

Американський літак C-130J Super Hercules

В Україні у понеділок, 8 жовтня, почались 12-денні багатонаціональні навчання "Чисте небо 2018", повідомило міністерство оборони. Окрім українських військових льотчиків в них беруть участь військові з низки країн-членів НАТО: Бельгії, Великобританії, Данії, Естонії, Нідерландів, Польщі, Румунії та США. Загалом в них будуть задіяні понад 40 літальних апаратів, десятки зенітних ракетних комплексів, сотні військовослужбовців з України і країн НАТО.

Головною базою для тренувань є аеродром в Старокостянтинові Хмельницької області. Від української сторони будуть залучені близько 20 літаків різних типів, зокрема, Су-24, а також літаки винищувальної авіації типу МіГ-29 та Су-27. Також будуть залучені вертольоти і БПЛА, стаціонарні і мобільні радіолокаційні підрозділи і мобільні вогневі групи підрозділів ППО. 

США будуть представлені як льотними екіпажами, так і наземними силами і засобами, загалом в Україну прибуде понад 10 одиниць авіаційної техніки, фахівці з наземного інженерно-технічного складу, пошуково-рятувальної команди, підрозділів охорони, аеромедичної евакуації, кіберзахисту. 

DW.COM

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Посольство України в США повідомило, що винищувачі F-15C Eagles та літаки C-130J Super Hercules вже прибули з Каліфорнії на місце навчань. Польські та румунські пілоти будуть виконувати завдання на літаках F-16C.

Раніше міністерство оборони України повідомило, що "Чисте небо 2018" стануть наймасштабнішими навчаннями за роки незалежності держави. Під час навчань планується відпрацювати дії з авіаційного прикриття та підтримки, реалізувати спільні завдання з десантування вантажів та особового складу, забезпечення прикриття як удень, так і вночі, супроводу операцій з пошуку та порятунку особового складу, а також виконання завдань з аеромедичної евакуації.

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