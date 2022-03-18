В Україні вже 6,5 мільйонів переміщених осіб

В Україні вже 6,5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє AP із посиланням на Міжнародну організацію з міграції у п’ятницю, 18 березня.

Крім внутрішніх переселенців, ще 3,2 мільйона людей залишили територію України. Міжнародна організація з міграції констатує, що Україна швидко наближається до кількості переміщених осіб, яку можна буде порівняти з аналогічною в Сирії. Війна в цій країні змусила залишити свої будинки тринадцять мільйонів людей.

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Тимчасовий захист для українців

4 березня у Євросоюзі активували тимчасовий захист для людей з України, котрі рятуються від війни - Директиву про тимчасовий захист (ДТЗ). Мета механізму - не допустити перевантаження систем надання притулку, які не здатні швидко обробити сотні тисяч або мільйони заявок. Дія ДТЗ поширюється на всі держави Євросоюзу, крім Данії.

За новими правилами, українці, які рятуються від війни, автоматично після перетину кордону отримують тимчасовий захист. Після цього вони можуть їхати у ту країну ЄС, де їм буде зручніше знайти місце проживання. Крім можливості перебувати на території ЄС, тимчасовий захист надає низку інших прав людям з України, які втекли від війни. Зокрема, право на доступ до ринку праці та житла, соціальну та медичну допомогу, для дітей передбачено доступ до освіти.

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Одночасно у ЄС було спрощено правила перетину кордону - в'їзд з України дозволили громадянам, які не мають біометричних закордонних паспортів, однак можуть підтвердити особу паспортом громадянина України або іншим документом.

У Єврокомісії прогнозують, що від 2,5 до 6,5 мільйона українців шукатимуть захисту в ЄС.

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