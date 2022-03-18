 В Україні вже 6,5 мільйонів переміщених осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2022

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Новини

В Україні вже 6,5 мільйонів переміщених осіб

Міжнародна організація міграції нарахувала в Україні 6,5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Окрім цього понад 3 мільйони людей залишили територію України.

Українські біженці у Вроцлаві

Українські біженці у Вроцлаві

В Україні вже 6,5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє AP із посиланням на Міжнародну організацію з міграції у п’ятницю, 18 березня.

Крім внутрішніх переселенців, ще 3,2 мільйона людей залишили територію України. Міжнародна організація з міграції констатує, що Україна швидко наближається до кількості переміщених осіб, яку можна буде порівняти з аналогічною в Сирії. Війна в цій країні змусила залишити свої будинки тринадцять мільйонів людей.
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Тимчасовий захист для українців

4 березня у Євросоюзі активували тимчасовий захист для людей з України, котрі рятуються від війни - Директиву про тимчасовий захист (ДТЗ). Мета механізму - не допустити перевантаження систем надання притулку, які не здатні швидко обробити сотні тисяч або мільйони заявок. Дія ДТЗ поширюється на всі держави Євросоюзу, крім Данії.

За новими правилами, українці, які рятуються від війни, автоматично після перетину кордону отримують тимчасовий захист. Після цього вони можуть їхати у ту країну ЄС, де їм буде зручніше знайти місце проживання. Крім можливості перебувати на території ЄС, тимчасовий захист надає низку інших прав людям з України, які втекли від війни. Зокрема, право на доступ до ринку праці та житла, соціальну та медичну допомогу, для дітей передбачено доступ до освіти.

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Одночасно у ЄС було спрощено правила перетину кордону - в'їзд з України дозволили громадянам, які не мають біометричних закордонних паспортів, однак можуть підтвердити особу паспортом громадянина України або іншим документом.

У Єврокомісії прогнозують, що від 2,5 до 6,5 мільйона українців шукатимуть захисту в ЄС.

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  • Біженці з України втікають до сусідньої Молдови, 11 березня

    Домашні тварини під час війни

    За три тижні від початку війни в Україні деякі міста в зоні бойових дій перетворилися на попелища. Під загрозою ракетних обстрілів залишаються чи не всі регіони країни. Багато хто був змушений залишити батьківщину. Залишаючи рідні місця, люди намагаються забрати з собою домашніх улюбленців, передусім котів і собак. А ті, хто лишається, беруть тварин в укриття.

  • Київ

    Домашні тварини під час війни

    Попереднє фото зроблене на кордоні України і Молдови 11 березня. Цей кадр зроблений в Києві 6 березня.

  • Жінка з собаками в Києві

    Домашні тварини під час війни

    84-річна жителька міста Ірпінь Антоніна зі своїми собаками в Києві, 11 березня.

  • Жінка з собакою після обстрілу в Києві

    Домашні тварини під час війни

    Після обстрілу житлових будинків в Києві, 15 березня.

  • Одеса, жінка з котом у поїзді

    Домашні тварини під час війни

    Поїзд на вокзалі в Одесі, 16 березня.

  • Притулок для котів з України в польському Перемишлі

    Домашні тварини під час війни

    Притулок для 20 котів з України в польському місті Перемишль, 16 березня.

  • Жінка з собакою на кордоні Румунії та України

    Домашні тварини під час війни

    Автобус на кордоні України та Румунії, 4 березня.

  • Жінка з котом - евакуація з Ірпеня

    Домашні тварини під час війни

    Евакуація з міста Ірпінь під Києвом, 5 березня.

  • Ветеринар у польському Перемишлі допомагає тваринам з України

    Домашні тварини під час війни

    Власник ветеринарної клініки в польському місті Перемишль Радослав Федачинський надає допомогу тваринам з України.

  • Ветеринар у польському Перемишлі допомагає тваринам з України

    Домашні тварини під час війни

    Цьому семиденному козеняті тут теж допомогли. Його поселили в притулку, організованому при клініці для тварин без господарів - тих, яких врятували та привезли з України волонтери.

  • Рентгенівський знімок лапи собаки

    Домашні тварини під час війни

    Рентгенівський знімок зламаної лапи собаки перед операцією у клініці "Ада". Перемишль, 14 березня.

  • Собака, ветеринарна клініка в Перемишлі

    Домашні тварини під час війни

    Пацієнт під наркозом і в надійних руках. Перемишль, 14 березня.

  • Буча, евакуація жінки з собакою

    Домашні тварини під час війни

    Евакуація з міста Буча, 13 березня.

  • Ужгород

    Домашні тварини під час війни

    Сховище в Ужгороді на заході України, 12 березня.

  • Харків, собаки в метро

    Домашні тварини під час війни

    Прогулянка по станції метро у Харкові, яка зараз використовується як бомбосховище, 10 березня.

  • Біженці з України з котами, кордон з Польщею

    Домашні тварини під час війни

    КПП Медика в Польщі, 10 березня.

  • Собака в центрі для біженців у Кракові

    Домашні тварини під час війни

    Центр для біженців в польському Кракові, 15 березня.

  • Київ, жінка з котом

    Домашні тварини під час війни

    Біля залізничного вокзалу в Києві в перший день війни, 24 лютого.

  • Кордон України з Румунією, жінка з собакою

    Домашні тварини під час війни

    На кордоні України і Румунії, 8 березня.

  • Львівська область, кордон України і Полльщі, жінка з котом

    Домашні тварини під час війни

    Біля польського кордону у Львівській області, 27 лютого.

    Автор: Микола Пермяков


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Докладно

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