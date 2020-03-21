В Україну з Парижа прибув спецрейс із 132 українцями - МЗС

Перший спеціальний рейс із 132 українцями на борту прибув із Парижа в Україну в суботу, 21 березня, повідомляє міністерство закордонних справ України у соцмережі Facebook на своїй сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України".

"За повідомленням прикордонної служби Франції, дозволяється авіаційний транзит Францією громадян України за умови, якщо вони залишатимуться в транзитній (міжнародній) зоні в аеропорту та мають підтвердження транзиту (тобто авіаквитків для подальшого слідування)", - уточнює МЗС України.

Така транзитна (міжнародна) зона є тільки в аеропорту Шарля де Голля у Парижі, уточнюють у міністерстві.

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Останній рейс з Австрії

Водночас на 21 березня також запланований останній із чотирьох цього тижня рейс з Австрії до Києва. Про це у Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба. За його словами, у літаку будуть майже 200 пасажирів.

Рейси з Єгипту

Крім того, станом на 10:00 ранку за київським часом 21 березня 29 155 громадян України повернулися з Єгипту. З них - 25 016 українців прилетіли з Шарм-ель-Шейху, 4 139 - з Хургади.

У МЗС України інформують, що посольство продовжує сприяти виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не у туристичних групах. Цих українців відправляють чартерними рейсами з вільними місцями.

Спецпотяг у Мінськ, Вільнюс та Ригу

Крім того, як повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, на 21 березня запланований спеціальний рейс потяга до Мінська, Вільнюса та Риги. "Ним відправимо із Києва громадян Білорусі, Литви та Латвії, а потім повернемо додому українців, які перебувають у цих країнах", - уточнив Криклій у своєму Telegram-каналі.

Поїзд вирушить 21 березня із Києва о 12:55 і прибуде до Мінська, Вільнюса та до Риги 22 березня. "У зворотному напрямку потяг вирушить того ж дня, 22 березня о 19:40 із Риги та зробить зупинки для посадки пасажирів у Шауляї 22 березня о 21:58, Вільнюсі 23 березня о 00:30. До Києва потяг прибуде 23 березня о 16:42", - зазначив міністр.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте можливість повернення додому 125 українців, які перебувають у Римі. Як повідомлялося, Конте обіцяв, що вони прилетять в Україну спеціальним чартерним рейсом італійської авіакомпанії 25 березня.

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