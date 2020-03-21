В Україну з Парижа прибув спецрейс із 132 українцями - МЗС
В Україну з Парижа прибув перший спеціальний рейс із 132 українцями на борту. Крім того, на 21 березня запланований спецпотяг у Мінськ, Вільнюс та Ригу, щоб забрати звідти українців.
В Україну продовжують спецрейсами повертатися українці з-за кордону
Перший спеціальний рейс із 132 українцями на борту прибув із Парижа в Україну в суботу, 21 березня, повідомляє міністерство закордонних справ України у соцмережі Facebook на своїй сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України".
"За повідомленням прикордонної служби Франції, дозволяється авіаційний транзит Францією громадян України за умови, якщо вони залишатимуться в транзитній (міжнародній) зоні в аеропорту та мають підтвердження транзиту (тобто авіаквитків для подальшого слідування)", - уточнює МЗС України.
Така транзитна (міжнародна) зона є тільки в аеропорту Шарля де Голля у Парижі, уточнюють у міністерстві.
Водночас на 21 березня також запланований останній із чотирьох цього тижня рейс з Австрії до Києва. Про це у Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба. За його словами, у літаку будуть майже 200 пасажирів.
Рейси з Єгипту
Крім того, станом на 10:00 ранку за київським часом 21 березня 29 155 громадян України повернулися з Єгипту. З них - 25 016 українців прилетіли з Шарм-ель-Шейху, 4 139 - з Хургади.
У МЗС України інформують, що посольство продовжує сприяти виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не у туристичних групах. Цих українців відправляють чартерними рейсами з вільними місцями.
Спецпотяг у Мінськ, Вільнюс та Ригу
Крім того, як повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, на 21 березня запланований спеціальний рейс потяга до Мінська, Вільнюса та Риги. "Ним відправимо із Києва громадян Білорусі, Литви та Латвії, а потім повернемо додому українців, які перебувають у цих країнах", - уточнив Криклій у своєму Telegram-каналі.
Поїзд вирушить 21 березня із Києва о 12:55 і прибуде до Мінська, Вільнюса та до Риги 22 березня. "У зворотному напрямку потяг вирушить того ж дня, 22 березня о 19:40 із Риги та зробить зупинки для посадки пасажирів у Шауляї 22 березня о 21:58, Вільнюсі 23 березня о 00:30. До Києва потяг прибуде 23 березня о 16:42", - зазначив міністр.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте можливість повернення додому 125 українців, які перебувають у Римі. Як повідомлялося, Конте обіцяв, що вони прилетять в Україну спеціальним чартерним рейсом італійської авіакомпанії 25 березня.
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Рим - вічне місто завмерло
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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Порожній Мілан
На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Спорожнілі площі Мадрида
Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Самотній собор святого Стефана
Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Чехія відмежувалася від світу
Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Надзвичайний стан у Франції
Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Пам'ятки Берліна закриті
У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Туризм у стані коми
Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.