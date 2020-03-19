 В українських містах запроваджують нові обмеження через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2020

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Новини

В українських містах запроваджують нові обмеження через коронавірус

Поліція обмежує в'їзд у Вінницю. Тим часом у Сумах починають діяти обмеження на прогулянки. А у Чернівецькій області вимагають ввести особливий режим в'їзду та виїзду.

Поліція впроваджує обмеження в'їзду у Вінницю

На вулицях Вінниці

Поліція Вінницької області повідомила про початок обмежень в'їзду в Вінницю з суботи, 28 березня. У місто можна буде в'їхати тільки з київського, немирівського та хмельницького напрямків.

На в’їздах до Вінниці працюють карантинні пости, на яких є поліцейські, медики, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацгвардії. Вони попереджатимуть про карантинні заходи, а також мірятимуть температуру водіям і пасажирам та дезінфікуватимуть автівки.

У Чернівецькій області вимагають запровадити особливий режим в'їзду та виїзду

Тим часом голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осадчук повідомив, що обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ініціює звернення щодо введення особливого режиму в’їзду та виїзду в області та заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту. У разі введення особливого режиму рух дозволять лише для вантажного транспорту.

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Обмеження на прогулянки у Сумах

У свою чергу, Сумська міська рада запровадила нові обмеження на прогулянки. З 28 березня на території Сумської об'єднаної територіальної громади заборонено виходити з дому без нагальної потреби і лише в низці випадків.

Серед них: похід на роботу та з неї, відвідування аптеки чи магазину, візити до лікаря, медичних закладів чи задля отримання адміністративних послуг, а також для ремонту комп’ютерної та побутової техніки, відвідування правоохоронних, судових органів, а також літніх людей або осіб з інвалідністю, щоб їм допомогти.

Прогулянки із собаками мають обмежитися 30 хвилинами. Усі люди мають носити маски або респіратори, як тільки вони вийдуть із дому. Також заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками, перебувати на вулицях групами більше двох осіб, перебувати на вулицях дітям до 14 років без супроводу дорослих, а дітям від 14 до 18 років - без відома батьків чи опікунів.

Нагадаємо, в Україні офіційно підтвердили 311 випадків зараження коронавірусом. З них восьмеро людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19, а п'ятеро осіб одужали. 

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