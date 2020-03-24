НБУ пояснив умови кредитних канікул через коронавірус

Національний банк України надав українським фінустановам рекомендації щодо належного реагування на нинішні виклики, зумовлені пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. В оприлюднених у п'ятницю, 27 березня, рекомендаціях Нацбанку основний наголос робиться на роботі з позичальниками банків.

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Так, зокрема, зазначається, що регулятор тимчасово запроваджує особливі правила застосування вимог положення про визначення банками розміру кредитного ризику. Йдеться про кредити, що обслуговувались станом на 1 березня 2020 року та будуть реструктуризовані до кінця вересня 2020 року. Тобто на ці кредити не поширюватимуться окремі ознаки дефолту.

Утім, претендувати на реструктуризацію боргів зможуть лише ті позичальники, "які зазнали фінансових труднощів через обмежувальні заходи, пов'язані з пандемією, та неспроможні вчасно обслуговувати кредити". "Реструктуризації мають, з одного боку, пом'якшити вплив кризи на фінансовий стан позичальників, а з іншого - не створювати ризиків втрати банками капіталу", - вказують у НБУ. Так само наголошується, що "банки не повинні погіршувати умови за кредитами за результатами реструктуризації".

Підтвердження тимчасової неплатоспроможності

Ініціювати реструктуризацію кредитів можуть як банки, так і їхні клієнти. Утім, це не означає, що клієнтам-боржникам не варто чекати поки банк сам до них звернеться, адже банки мають отримати "від клієнтів-юридичних осіб підтвердження фактів суттєвого тимчасового зниження доходів або ж припинення роботи".