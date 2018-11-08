В Парижі відбуваються урочистості з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни

У французькій столиці Парижі в неділю, 11 листопада, відбуваються урочисті пам'ятні заходи з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни. Для вшанування пам'яті 10 мільйонів загиблих солдатів до Парижа прибули лідери 66 держав. Серед них президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією, президент Росії Володимир Путін, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), канадський прем'єр Джастін Трюдо, президент України Петро Порошенко та інші.
Урочистості відбуваються біля Тріумфальної арки
Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжіт зустріли глав держав та урядів у Єлисейському палаці. Після цього вони всі разом поїхали до Тріумфальної арки, де об 11 годині розпочалась меморіальна церемонія, адже саме об 11 годині 11 числа 11 місяця 1918 року почало діяти перемир'я, яке завершило Першу світову війну.
Уся розв'язка довкола Тріумфальної арки була перекрита для перехожих - парканами та поліцейськими автомобілями. Для автомобілів усі під'їзди були закриті на кілька кварталів довкола місця проведення заходу. Захід розпочався з виступу Еммануеля Макрона. Школярі зачитали листи солдатів, які брали участь у війні - французькою, англійською, китайською та німецькою мовами.
Дональд Трамп і Володимир Путін вирушили на церемонію окремо від інших президентів і прем'єрів. Як повідомив кореспондент DW, коли кортеж Трампа рухався Єлисейськими полями, на проїжджу частину вибігла активістка руху Femen з оголеними грудьми. На грудях у неї було написано "Фейк". Поліцейські перехопили її та відтягнули від шляху пересування кортежу.
-
Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі
Дуомонська кістниця (L'Ossuaire de Douaumont)
Кістниця в Дуомоні - місце поховання неідентифікованих солдатів, які загинули на Західному фронті поблизу Вердена. Бої за Верден, що точились між німцями та французами з лютого до грудня 1916 року, вважаються чи не найтрагічнішими у Першій світовій. У 1984 році на цьому місці тодішні лідери Франції та ФРН Франсуа Міттеран та Гельмут Коль заявили: "Ми примирились і порозумілись. Ми стали друзями".
-
Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі
Верденський меморіал (Mémorial de Verdun)
Битва за Верден, що розташований на північному сході Франції, вважається жахливим символом Першої світової війни. З лютого до грудня 1916 року тут загинули сотні тисяч солдатів. Музей, заснований 1967-го, заново відкрили на 100-ту річницю цієї битви у присутності президента Франції Франсуа Олланда та канцлерки ФРН Анґели Меркель.
-
Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі
Меморіал Нотр-Дам-де-Лорет (Mémorial de Notre-Dame-de-Lorette)
На меморіальному пам'ятнику Нотр-Дам-де-Лорет, будівництво якого завершили у 2014 році, у "Списку пам'яті" наведені імена 600 тисяч загиблих у Першій світовій на півночі Франції. Серед них - і французи, і німці, і британці, і мешканці французьких колоній в Африці.
-
Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі
Німецько-французький меморіал Гартманнсвайлеркопф
Німецько-французький меморіал Гартманнсвайлеркопф (нім. - Hartmannsweilerkopf, фр. - Vieil Armand), що у французькому Ельзасі на хребті Вогези, відкрили у листопаді 2017 року президенти Франції Еммануель Макрон та ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він доповнює меморіал пам'яті жертв Першої світової, до якого входять Національне кладовище та склеп, які існують з 1918 року.
-
Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі
Музей Першої світової війни в Іпрі
Музей Першої світової війни In Flanders Fields ("На полях Фландрії") у бельгійському місті Іпр є комплексом будівель колишніх торгових рядів у готичному стилі, які звели заново після руйнувань під час війни. Назва музею In Flanders Fields є назвою вірша канадського військового лікаря Джона Мак Крея, чий друг загинув у 1915-му поблизу Іпра.
-
Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі
Меморіальний музей в Монсі
Екпозиція відкритого у 2015 році меморіального музею в бельгійському місті Монс, присвячена не засобам війни, а людині. Там можна побачити особисті речі солдатів та цивільних періоду Першої світової, завдяки яким можна отримати уявлення про фронтове життя та існування в окупації. На північному заході Бельгії, де розташований Монс, точилися бої також і під час Другої світової.
-
Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі
Комплекс Castel Dante в Італії
У північноіталійському місті Роверето розташований пам'ятний комплекс Castel Dante, що охоплює як масові поховання, так і індивідуальні могили понад 20 тисяч загиблих на території Італії у Першій світовій. Щовечора про загиблих тут нагадують сто ударів дзвона, відлитого у 1924 році з розплавлених гармат тодішніх ворожих армій Італії та Австро-Угорщини.
-
Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі
Музей у Кобаріді (Словенія)
На території сьогоднішньої словенської громади Кобарід під час Першої світової війни точились запеклі бої між Австро-Угорщиною та Італією. Експозиція музею у Кобаріді нагадує про бойові дії на річці Ізонцо, а також показує солдатське буття армій обох тодішніх противників.
-
Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі
Меморіал мучеників Чанаккале у Туреччині
Меморіал Чанаккале - як і більшість пам'ятників на турецькому Галліпольському півострові - нагадує про бої, що точились між військами Османської імперії, з одного боку, та Великобританії, Франції, Австралії та Нової Зеландії, з іншого. На одному з каменів виточені слова, які приписують першому президенту Турецької Республіки Ататюрку: "Герої, які пролили тут кров, наша земля приймає вас з миром".
-
Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі
"Нова варта"
У Німеччині чи не кожна громада має пам'ятні місця, присвячені Першій світовій війні. Меморіал "Ноє вахе" (Neue Wache - "Нова варта") у Берліні з 1993 року вважається у ФРН "центральним меморіалом пам'яті жертв війни та деспотизму". Всередині розташована бронзова скульптура Кете Колльвіц "Мати з її мертвим сином".
Автор: Андреас Кірхгофф, Олена Перепадя