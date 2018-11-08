 В Парижі відбуваються урочистості з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2018

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Новини

В Парижі відбуваються урочистості з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни

Лідери понад 60 країн зібрались біля Тріумфальної арки в Парижі, аби вшанувати пам'ять загиблих у Першій світовій війні. Серед них канцлерка Німеччини Анґела Меркель, а також президенти США, Росії та України.

Лідери країн зібралися в Парижі для вшанування пам'яті загиблих у Першій світовій війні

Лідери країн зібралися в Парижі для вшанування пам'яті загиблих у Першій світовій війні

У французькій столиці Парижі в неділю, 11 листопада, відбуваються урочисті пам'ятні заходи з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни. Для вшанування пам'яті 10 мільйонів загиблих солдатів до Парижа прибули лідери 66 держав. Серед них президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією, президент Росії Володимир Путін, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), канадський прем'єр Джастін Трюдо, президент України Петро Порошенко та інші.

Урочистості відбуваються біля Тріумфальної арки

Урочистості відбуваються біля Тріумфальної арки

Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжіт зустріли глав держав та урядів у Єлисейському палаці. Після цього вони всі разом поїхали до Тріумфальної арки, де об 11 годині розпочалась меморіальна церемонія, адже саме об 11 годині 11 числа 11 місяця 1918 року почало діяти перемир'я, яке завершило Першу світову війну

Уся розв'язка довкола Тріумфальної арки була перекрита для перехожих - парканами та поліцейськими автомобілями. Для автомобілів усі під'їзди були закриті на кілька кварталів довкола місця проведення заходу. Захід розпочався з виступу Еммануеля Макрона. Школярі зачитали листи солдатів, які брали участь у війні - французькою, англійською, китайською та німецькою мовами.

Frankreich Protestaktion von Femen gegen die Präsenz von Kriegsverbrechern beim Gedenken an das Ende des 1. Weltkriegs (Getty Images/AFP/G. Van der Hasselt)

Дональд Трамп і Володимир Путін вирушили на церемонію окремо від інших президентів і прем'єрів. Як повідомив кореспондент DW, коли кортеж Трампа рухався Єлисейськими полями, на проїжджу частину вибігла активістка руху Femen з оголеними грудьми. На грудях у неї було написано "Фейк". Поліцейські перехопили її та відтягнули від шляху пересування кортежу.

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100 років після Першої світової: які наслідки для України та Європи (09.11.2018)

  • Дуомонська кістниця (L'Ossuaire de Douaumont)

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Дуомонська кістниця (L'Ossuaire de Douaumont)

    Кістниця в Дуомоні - місце поховання неідентифікованих солдатів, які загинули на Західному фронті поблизу Вердена. Бої за Верден, що точились між німцями та французами з лютого до грудня 1916 року, вважаються чи не найтрагічнішими у Першій світовій. У 1984 році на цьому місці тодішні лідери Франції та ФРН Франсуа Міттеран та Гельмут Коль заявили: "Ми примирились і порозумілись. Ми стали друзями".

  • Верденський меморіал (Mémorial de Verdun)

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Верденський меморіал (Mémorial de Verdun)

    Битва за Верден, що розташований на північному сході Франції, вважається жахливим символом Першої світової війни. З лютого до грудня 1916 року тут загинули сотні тисяч солдатів. Музей, заснований 1967-го, заново відкрили на 100-ту річницю цієї битви у присутності президента Франції Франсуа Олланда та канцлерки ФРН Анґели Меркель.

  • Меморіал Нотр-Дам-де-Лорет (Mémorial de Notre-Dame-de-Lorette)

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Меморіал Нотр-Дам-де-Лорет (Mémorial de Notre-Dame-de-Lorette)

    На меморіальному пам'ятнику Нотр-Дам-де-Лорет, будівництво якого завершили у 2014 році, у "Списку пам'яті" наведені імена 600 тисяч загиблих у Першій світовій на півночі Франції. Серед них - і французи, і німці, і британці, і мешканці французьких колоній в Африці.

  • Німецько-французький меморіал Гартманнсвайлеркопф

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Німецько-французький меморіал Гартманнсвайлеркопф

    Німецько-французький меморіал Гартманнсвайлеркопф (нім. - Hartmannsweilerkopf, фр. - Vieil Armand), що у французькому Ельзасі на хребті Вогези, відкрили у листопаді 2017 року президенти Франції Еммануель Макрон та ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він доповнює меморіал пам'яті жертв Першої світової, до якого входять Національне кладовище та склеп, які існують з 1918 року.

  • Музей Першої світової війни в Іпрі

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Музей Першої світової війни в Іпрі

    Музей Першої світової війни In Flanders Fields ("На полях Фландрії") у бельгійському місті Іпр є комплексом будівель колишніх торгових рядів у готичному стилі, які звели заново після руйнувань під час війни. Назва музею In Flanders Fields є назвою вірша канадського військового лікаря Джона Мак Крея, чий друг загинув у 1915-му поблизу Іпра.

  • Меморіальний музей в Монсі

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Меморіальний музей в Монсі

    Екпозиція відкритого у 2015 році меморіального музею в бельгійському місті Монс, присвячена не засобам війни, а людині. Там можна побачити особисті речі солдатів та цивільних періоду Першої світової, завдяки яким можна отримати уявлення про фронтове життя та існування в окупації. На північному заході Бельгії, де розташований Монс, точилися бої також і під час Другої світової.

  • Комплекс Castel Dante в Італії

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Комплекс Castel Dante в Італії

    У північноіталійському місті Роверето розташований пам'ятний комплекс Castel Dante, що охоплює як масові поховання, так і індивідуальні могили понад 20 тисяч загиблих на території Італії у Першій світовій. Щовечора про загиблих тут нагадують сто ударів дзвона, відлитого у 1924 році з розплавлених гармат тодішніх ворожих армій Італії та Австро-Угорщини.

  • Музей у Кобаріді (Словенія)

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Музей у Кобаріді (Словенія)

    На території сьогоднішньої словенської громади Кобарід під час Першої світової війни точились запеклі бої між Австро-Угорщиною та Італією. Експозиція музею у Кобаріді нагадує про бойові дії на річці Ізонцо, а також показує солдатське буття армій обох тодішніх противників.

  • Меморіал мучеників Чанаккале у Туреччині

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Меморіал мучеників Чанаккале у Туреччині

    Меморіал Чанаккале - як і більшість пам'ятників на турецькому Галліпольському півострові - нагадує про бої, що точились між військами Османської імперії, з одного боку, та Великобританії, Франції, Австралії та Нової Зеландії, з іншого. На одному з каменів виточені слова, які приписують першому президенту Турецької Республіки Ататюрку: "Герої, які пролили тут кров, наша земля приймає вас з миром".

  • Меморіал Нова варта у Берліні

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    "Нова варта"

    У Німеччині чи не кожна громада має пам'ятні місця, присвячені Першій світовій війні. Меморіал "Ноє вахе" (Neue Wache - "Нова варта") у Берліні з 1993 року вважається у ФРН "центральним меморіалом пам'яті жертв війни та деспотизму". Всередині розташована бронзова скульптура Кете Колльвіц "Мати з її мертвим сином".

    Автор: Андреас Кірхгофф, Олена Перепадя


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