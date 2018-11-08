В Парижі відбуваються урочистості з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни

У французькій столиці Парижі в неділю, 11 листопада, відбуваються урочисті пам'ятні заходи з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни. Для вшанування пам'яті 10 мільйонів загиблих солдатів до Парижа прибули лідери 66 держав. Серед них президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією, президент Росії Володимир Путін, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), канадський прем'єр Джастін Трюдо, президент України Петро Порошенко та інші.

Урочистості відбуваються біля Тріумфальної арки

Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжіт зустріли глав держав та урядів у Єлисейському палаці. Після цього вони всі разом поїхали до Тріумфальної арки, де об 11 годині розпочалась меморіальна церемонія, адже саме об 11 годині 11 числа 11 місяця 1918 року почало діяти перемир'я, яке завершило Першу світову війну.

Уся розв'язка довкола Тріумфальної арки була перекрита для перехожих - парканами та поліцейськими автомобілями. Для автомобілів усі під'їзди були закриті на кілька кварталів довкола місця проведення заходу. Захід розпочався з виступу Еммануеля Макрона. Школярі зачитали листи солдатів, які брали участь у війні - французькою, англійською, китайською та німецькою мовами.

Дональд Трамп і Володимир Путін вирушили на церемонію окремо від інших президентів і прем'єрів. Як повідомив кореспондент DW, коли кортеж Трампа рухався Єлисейськими полями, на проїжджу частину вибігла активістка руху Femen з оголеними грудьми. На грудях у неї було написано "Фейк". Поліцейські перехопили її та відтягнули від шляху пересування кортежу.

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