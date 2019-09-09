В ООН запідозрили війська РФ, США і Сирії у воєнних злочинах

Комісія ООН з розслідування в Сирії не виключає, що фактично всі сторони, які беруть участь у бойових діях в цій країні, могли бути причетними до скоєння воєнних злочинів. Свої висновки комісія ООН представила в середу, 11 вересня.

Згідно з оприлюдненими даними, було задокументовано випадки, коли сили коаліції на чолі з США завдавали неточних повітряних ударів у Сирії. Невибірковість і нехтування необхідними запобіжними заходами призвели до загибелі та поранень серед цивільних, у тому числі й серед дітей. У низці зафіксованих випадків не виключено, що війська коаліції могли скоїти воєнні злочини, зазначається в висновках комісії ООН.

Асад і росіяни бомбардували цивільні об'єкти

Схожі закиди в ООН адресують також і силам Башара Асада та його російським союзникам. Зазначається, що під час наступу військ Асада в провінції Ідліб сирійська та російська авіація неодразово піддавали обстрілам з повітря такі цивільні цілі, як школи, медичні заклади, ринкові площі та сільськогосподарські угіддя.

Такі дії сил Асада та російських союзників спричинили значну кількість жертв серед цивільних, тож їх теж можна зарахувати до воєнних злочинів, наголошують у комісії, адже сирійські й російські військові знали координати цих цілей і були відповідно поінформовані.

Крім того, бойовиків ісламістського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" у ООН звинуватили в безладних ракетних обстрілах цивільних об'єктів, що так само призвели до значного числа жертв серед цивільних у провінції Ідліб.

Сирійські курди так само нехтують правилами

Розслідування не обійшло стороною й дії Демократичних сил Сирії, котрі складаються переважно з загонів бійців сирійських курдів, і є союзниками коаліції під проводом американців. Їм так само закидають невибірковість під час обстрілів, що цього року призвела до руйнування цивільних об'єктів та загибелі мирних жителів, у тому числі й дітей.

"Проведення безладних атак, що призводить до смерті чи поранення цивільних, розцінюється як воєнні злочини у тих випадках, коли такі операції проводилися бездумно", - наголошується в звіті, цитує інформагенція Reuters.

За даними ООН, внаслідок збройного конфлікту в Сирії, котрий триває вже більше восьми років, загинули сотні тисяч людей, а близько 13 мільйонів громадян цієї країни стали біженцями або внутрішніми переселенцями.