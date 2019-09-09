В ООН запідозрили війська РФ, США і Сирії у воєнних злочинах

Комісія ООН з розслідування в Сирії не виключає, що фактично всі сторони, які беруть участь у бойових діях в цій країні, могли бути причетними до скоєння воєнних злочинів. Свої висновки комісія ООН представила в середу, 11 вересня.
Згідно з оприлюдненими даними, було задокументовано випадки, коли сили коаліції на чолі з США завдавали неточних повітряних ударів у Сирії. Невибірковість і нехтування необхідними запобіжними заходами призвели до загибелі та поранень серед цивільних, у тому числі й серед дітей. У низці зафіксованих випадків не виключено, що війська коаліції могли скоїти воєнні злочини, зазначається в висновках комісії ООН.
Асад і росіяни бомбардували цивільні об'єкти
Схожі закиди в ООН адресують також і силам Башара Асада та його російським союзникам. Зазначається, що під час наступу військ Асада в провінції Ідліб сирійська та російська авіація неодразово піддавали обстрілам з повітря такі цивільні цілі, як школи, медичні заклади, ринкові площі та сільськогосподарські угіддя.
Такі дії сил Асада та російських союзників спричинили значну кількість жертв серед цивільних, тож їх теж можна зарахувати до воєнних злочинів, наголошують у комісії, адже сирійські й російські військові знали координати цих цілей і були відповідно поінформовані.
Крім того, бойовиків ісламістського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" у ООН звинуватили в безладних ракетних обстрілах цивільних об'єктів, що так само призвели до значного числа жертв серед цивільних у провінції Ідліб.
Сирійські курди так само нехтують правилами
Розслідування не обійшло стороною й дії Демократичних сил Сирії, котрі складаються переважно з загонів бійців сирійських курдів, і є союзниками коаліції під проводом американців. Їм так само закидають невибірковість під час обстрілів, що цього року призвела до руйнування цивільних об'єктів та загибелі мирних жителів, у тому числі й дітей.
"Проведення безладних атак, що призводить до смерті чи поранення цивільних, розцінюється як воєнні злочини у тих випадках, коли такі операції проводилися бездумно", - наголошується в звіті, цитує інформагенція Reuters.
За даними ООН, внаслідок збройного конфлікту в Сирії, котрий триває вже більше восьми років, загинули сотні тисяч людей, а близько 13 мільйонів громадян цієї країни стали біженцями або внутрішніми переселенцями.
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У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Сирійська лавка
Квартал Ізміра Басман відомий як оплот контрабандистів людей. Тим не менш, багато сирійських біженців захотіли лишитися тут та відкрили сирійські лавки та ресторани. Директор ізмірської Спілки допомоги сирійським біженцям Мохамед Салех пояснює, що більшість відкриває бізнес на своїх турецьких друзів.
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У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Безробітні та покинуті
Оплата рахунків - не єдина проблема біженців. Більшість з них не має роботи та розганяє нудьгу у кафе. У сирійців немає доступу до медичного обслуговування. Саме тому німецька студентка-медик Леа Вільмзен безкоштовно відвідує хворих на дому. "На відміну від таборів, у місті біженці розпорошуються і їх складніше знайти", - каже вона.
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У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Відвідування на дому
Вільмзен відвідує біженців у Басмані разом із перекладачем. Вона вислуховує розповідь матері про хронічне захворювання дихальних шляхів своєї дитини. На думку студентки, хвороба особливо загострюється через вогкість квартири, де мешкає сім'я біженців. У двокімнатному приміщенні 14 осіб ночують на матрацах.
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У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Діти вулиці
На розі вулиці граються діти, поруч продають рятувальні жилети. В основному діти-біженці не ходять до школи. Часто вони змушені братися за нескладну роботу, щоб домогти родині. Одного разу Вільмзен довелось оглядати шестирічного хлопчика, якого побили та пограбували, коли він продавав паперові серветки.
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У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Побудова центру для біженців
Колишній працівник профспілки Яльчин Янік ремонтує покинуту будівлю, щоб зробити там комплекс для біженців. "Я допомагаю біженцям, як протягом багатьох років допомагав робітникам, - каже він. - Ми створюємо спільний простір, щоб біженці могли відчувати себе у гостинній атмосфері. Прагнемо закрити "дірки", які залишив наш уряд".
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У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Не викликати залежність
Кріс Даулінг працює разом з Яніком на громадських засадах. Він часто прогулюється вулицями Басмана. Важливо допомагати біженцям, каже він, проте не варто перехоплювати через край. "Ми б не хотіли, щоб люди ставали залежними від допомоги. Хочеться, щоб вони знали свої права, знайшли своє місце у суспільстві, роботу та відбудували б своє життя", - пояснює він.
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У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Проблеми з житлом
Корпус милосердя, створена ЄС гуманітарна організація, нещодавно відкрила офіс у Ізмірі. Організація допомагає нужденним біженцям, консультує їх та видає талони на товари та послуги. Корпус також оплачує санацію забруднених квартир, які часто доводиться знімати біженцям.
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У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Оплот контрабанди
Попри зусилля волонтерів, більшість прибулих до Ізміру біженців шукає зв'язок із нелегальними перевізниками. Приміром тут, на площі Басман. "Ми знаємо, що люди не втримуються від угод з контрабандистами, - каже Аліфе Їлдіз з ізмірівського відділення Корпусу милосердя. - Це можна вирішити лише політичним шляхом. Ми тут для допомоги нужденним".
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У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Безпечна переправа
До грецького острова Хіос звідси лише кілька кілометрів. Багато місцевих намагаються втримати біженців від спроб перетнути море за допомогою надувного човна. Одна з них - Нур Сахіноглу, працівниця гуманітарної організації Imece Inisiyatifi Cesme. "Коли хочете вирушати, переправляйтеся безпечно, - каже вона. - Попросіть про притулок з Туреччини та візьміть підходящого човна".
Автор: Дієго Куполо, Стас Соколов