 В ОБСЄ стурбовані наміром запровадити санкції проти ″112 Україна″ та NewsOne | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В ОБСЄ стурбовані наміром запровадити санкції проти "112 Україна" та NewsOne

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі з питань свободи ЗМІ закликав українську владу утриматись від санкцій проти телеканалів "112 Україна" та NewsOne без дотримання належних судових процедур.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір стурбований зверненням Верховної Ради України до Ради національної безпеки і оборони із рекомендацією запровадити санкції проти телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він наголосив, що свобода слова і ЗМІ є основоположними зобов'язаннями держав-членів ОБСЄ. "Будь-які обмеження цих прав, в тому числі в ім'я захисту національної безпеки або протидії пропаганді, мають передбачати адекватні запобіжники від зловживань через незалежну судову систему", - йдеться у повідомленні його офісу, оприлюдненому у четвер, 4 жовтня.

Одночасно він зазначив, що найбільш ефективний спосіб нейтралізації впливу пропаганди - це забезпечення відкритого та різноманітного медіа-середовища. Він зауважив, що в разі, якщо пропаганда підбурює до ненависті й насильства, можуть бути застосовані судові механізми. "Закликаю українську владу утриматися від ухвалення невідповідних обмежувальних заходів щодо медіа без дотримання належних судових процедур, що негативно позначиться на доступ до інформації і стане на заваді висловлюванню різних думок", - заявив Дезір.

DW.COM

У відповідь на петицію щодо "припинення антиукраїнської діяльності" телеканалів "112 Україна" і NewsOne український парламент рекомендував РНБО запровадити санкції проти них. (04.10.2018)

Власник NewsOne Євген Мураєв передав телеканал в управління заступнику глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрію Портнову. (30.08.2018)

Як повідомлялось, Верховна Рада 4 жовтня запропонувала застосувати санкції до мовників "Аріадна ТВ", "Новий формат ТВ", "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", які зазначені в структурі власності телеканалу "112 Україна", та компанії "Новини 24 години", яка є здійснює мовлення під логотипом NewsOne. Їм хочуть анулювати дозволи на діяльність, заборонити використовувати радіочастотний ресурс України, розпоряджатись своїм майном та активами та запровадити проти них інші заходи.

За даними розслідування "Радіо Свобода", канал "112 Україна" викупив німецький бізнесмен, який, імовірно, є його номінальним власником. Справжнім покупцем нібито став лідер руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук. Екс-заступник голови адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який мешкає у Відні, повідомив, що власник телеканалу NewsOne Євген Мураєв передав йому канал в управління на три роки.

Дивитись відео 01:21
Now live
01:21 хв

Олігархи і телебачення: хто стоїть за українськими телеканалами? (30.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Олігархи і телебачення: хто стоїть за українськими телеканалами? (30.08.2018)  

Також за темою

Symbolbild Pressefreiheit in Georgien

Санкції щодо телеканалів "112 Україна" і NewsOne: багато політики, мало законності 05.10.2018

Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам. ОБСЄ уже критикує це рішення.

Proteste gegen ukrainischen Fernsehsender NewsOne

Рада закликала РНБО запровадити санкції проти "112 Україна" та NewsOne 04.10.2018

У відповідь на петицію щодо "припинення антиукраїнської діяльності" телеканалів "112 Україна" і NewsOne український парламент рекомендував РНБО запровадити санкції проти них.

Proteste gegen ukrainischen Fernsehsender NewsOne

"112 Україна" і NewsOne: кому дякувати за переділ медіаринку України 30.08.2018

Реваншем та підготовкою до виборів називають експерти зміну власників на телеканалах "112 Україна" та NewsOne. Стара команда екс-президента Януковича один за одним збирає під своїм крилом інформаційні телеканали.

Реклама

Докладно

Відправка примусових робітниць з Києва до Німеччини (Архівне фото, 1942 рік)

Німеччина продовжує підтримку жертв нацизму в Україні

Німецький Фонд "Пам’ять, відповідальність і майбутнє" відзначає 10 років реалізації гуманітарних програм в Україні. 

Düsseldorf - Pharmazeutin im Genlabor (picture-alliance/imageBROKER/O. Döring)

Німеччина відкривається для трудових мігрантів

Партії правлячої коаліції в ФРН погодили основні положення майбутнього імміграційного закону.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  