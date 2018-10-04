В ОБСЄ стурбовані наміром запровадити санкції проти "112 Україна" та NewsOne

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір стурбований зверненням Верховної Ради України до Ради національної безпеки і оборони із рекомендацією запровадити санкції проти телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він наголосив, що свобода слова і ЗМІ є основоположними зобов'язаннями держав-членів ОБСЄ. "Будь-які обмеження цих прав, в тому числі в ім'я захисту національної безпеки або протидії пропаганді, мають передбачати адекватні запобіжники від зловживань через незалежну судову систему", - йдеться у повідомленні його офісу, оприлюдненому у четвер, 4 жовтня.

Одночасно він зазначив, що найбільш ефективний спосіб нейтралізації впливу пропаганди - це забезпечення відкритого та різноманітного медіа-середовища. Він зауважив, що в разі, якщо пропаганда підбурює до ненависті й насильства, можуть бути застосовані судові механізми. "Закликаю українську владу утриматися від ухвалення невідповідних обмежувальних заходів щодо медіа без дотримання належних судових процедур, що негативно позначиться на доступ до інформації і стане на заваді висловлюванню різних думок", - заявив Дезір.

Як повідомлялось, Верховна Рада 4 жовтня запропонувала застосувати санкції до мовників "Аріадна ТВ", "Новий формат ТВ", "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", які зазначені в структурі власності телеканалу "112 Україна", та компанії "Новини 24 години", яка є здійснює мовлення під логотипом NewsOne. Їм хочуть анулювати дозволи на діяльність, заборонити використовувати радіочастотний ресурс України, розпоряджатись своїм майном та активами та запровадити проти них інші заходи.

За даними розслідування "Радіо Свобода", канал "112 Україна" викупив німецький бізнесмен, який, імовірно, є його номінальним власником. Справжнім покупцем нібито став лідер руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук. Екс-заступник голови адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який мешкає у Відні, повідомив, що власник телеканалу NewsOne Євген Мураєв передав йому канал в управління на три роки.