В ОБСЄ зафіксували 225 порушень з початку перемир'я на Донбасі

Від початку перемир'я у понеділок, 27 липня, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму тиші на Донбасі. Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому в суботу, 1 серпня.

"З 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 225 порушень режиму припинення вогню", - сказано у звіті. Серед названих спостерігачами ОБСЄ порушень: 44 вибухи, 180 черг і пострілів зі стрілецької зброї та один невстановлений боєприпас, який пролетів у зоні, за якою спостерігають представники СММ.

Також, за даними місії, 27 липня отримав поранення один із жителів Мар'їнки.

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Режим припинення вогню на Донбасі

Домовленість про режим тиші Україна, Росія та ОБСЄ підписали на засіданні Тристоронньої контактної груп (ТКГ) у Мінську 22 липня. Згідно з цією домовленістю перемир'я мало розпочатися опівночі 27 липня.

Однак вже за підсумками понеділка СММ ОБСЄ зафіксувала 111 порушень режиму повного припинення вогню. Вони були задокументовані в Донецькій області.

Таких повних і всеосяжних угод щодо припинення вогню від початку бойових дій на Донбасі у 2014 році було вже понад 20. Усі вони завершувалися провалом.

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