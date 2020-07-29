 В ОБСЄ зафіксували 225 порушень з початку перемир′я на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2020

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Новини

В ОБСЄ зафіксували 225 порушень з початку перемир'я на Донбасі

За час перемир'я на Донбасі, що розпочалося 27 липня, спостерігачі ОБСЄ задокументували 225 порушень режиму тиші.

Український військовий на позиції поблизу Новотошківського на Донбасі

Український військовий на позиції поблизу Новотошківського на Донбасі, 27 липня

Від початку перемир'я у понеділок, 27 липня, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму тиші на Донбасі. Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому в суботу, 1 серпня.

"З 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 225 порушень режиму припинення вогню", - сказано у звіті. Серед названих спостерігачами ОБСЄ порушень: 44 вибухи, 180 черг і пострілів зі стрілецької зброї та один невстановлений боєприпас, який пролетів у зоні, за якою спостерігають представники СММ.

Також, за даними місії, 27 липня отримав поранення один із жителів Мар'їнки.

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Режим припинення вогню на Донбасі

Домовленість про режим тиші Україна, Росія та ОБСЄ підписали на засіданні Тристоронньої контактної груп (ТКГ) у Мінську 22 липня. Згідно з цією домовленістю перемир'я мало розпочатися опівночі 27 липня.

Однак вже за підсумками понеділка СММ ОБСЄ зафіксувала 111 порушень режиму повного припинення вогню. Вони були задокументовані в Донецькій області.

Таких повних і всеосяжних угод щодо припинення вогню від початку бойових дій на Донбасі у 2014 році було вже понад 20. Усі вони завершувалися провалом.

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