 В Нідерландах міністр іде у відставку через кримінальну статистику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2019

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Новини

В Нідерландах міністр іде у відставку через кримінальну статистику

Марк Харберс заявив про відставку після скандалу через доповідь про злочини, що вчиняються шукачами притулку. Тяжкі злочини в документі були зібрані в одну загальну категорію.

Марк Харберс на засіданні парламенту в Гаазі

Марк Харберс на засіданні парламенту в Гаазі

Міністр Нідерландів з питань міграції Марк Харберс подав прохання про відставку. Про це він заявив під час дебатів у парламенті ввечері у вівторок, 21 травня.

Причиною цього кроку стала статистика про злочини, що вчиняються у королівстві шукачами притулку, яку Харберс навів парламенту. Нідерландська газета De Telegraaf виявила, що в доповіді були виділені окремі категорії для нетяжких злочинів на зразок крадіжок в магазинах. При цьому дані щодо низки серйозних правопорушень - зокрема, злочинів сексуального характеру і вбивств - наводились в одній загальній категорії "інші" без подальшої класифікації.

Харберс узяв на себе "повну відповідальність" за те, що "неправильно поінформував парламент". При цьому міністр заперечує навмисність своїх дій.

Марк Рютте поважає рішення Харберса

У свою чергу, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в своєму мікроблозі Twitter заявив, що поважає рішення Харберса. Рютте висловив "неймовірне співчуття" через те, що "кабінет міністрів повинен попрощатися з цим талановитим і відданим своїй справі лібералом".

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