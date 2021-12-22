 В міноборони України попередили про можливу провокацію Росії на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2021

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Новини

В міноборони України попередили про можливу провокацію Росії на Донбасі

У міноборони України назвали умисною дезінформацією заяви російського міністра Шойгу про американські ПВК та хімічну зброю на Донбасі. Там припускають, що це може свідчити про підготовку провокації з боку Росії.

Українські військові на Донбасі

Українські військові на Донбасі

Міністерство оборони України у середу, 22 грудня, заперечило заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що на Донбас нібито привезли хімічну зброю та готують провокацію. Крім того, там заперечили, що в Україні перебувають представники американських приватних військових компаній, про що також казав Шойгу. Натомість в українському міноборони попередили, що подібні заяви з Москви "на найвищому військово-політичному рівні" можуть свідчити про підготовку Кремлем провокації на Донбасі.

"В Україні немає жодних приватних військових компаній, зокрема іноземних. Окрім тих, які на тимчасово окупованих територіях України використовує Російська Федерація", - йдеться у повідомленні міністерства. Твердження Шойгу про нібито "доставку резервів невстановленого хімічного компонента для здійснення провокацій у містах Авдіївка і Лиман" також не відповідає дійсності, повідомили в Києві.

"Єдина загроза миру і безпеці українських громадян і територіям іде від російських окупаційних військ, що порушують режим припинення вогню, вбивають українських громадян та блокують роботу міжнародної місії (СММ ОБСЄ. - Ред.)", - зазначають в українському міноборони.

Міноборони України: Можлива провокація РФ

У міністерстві вважають, що заяви російського міністра є частиною "інформаційних операцій" Росії. У минулому, як заявляють у Києві, Москва вже вдавалась до поширення фейкових новин, зокрема щодо "так званих синіх бочок з отруйною речовиною в Красногорівці". Водночас  в українському міноборони кажуть, що в даному випадку до заяв Росії потрібно ставитися "як до підготовки конкретної провокації", адже її озвучили на найвищому рівні.

Раніше в українському МЗС вже відреагували на заяву російського міністра, назвавши її "інсинуаціями в бік України" та "черговим прикладом масованої російської дезінформації". У США також закликали Росію "припинити використовувати фальшиву, підбурюючу риторику", натомість вжити заходів щодо деескалації ситуації навколо України.

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