 В Конгресі США підтримали санкції проти ″Північного потоку-2″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.12.2018

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Економіка

В Конгресі США підтримали санкції проти "Північного потоку-2"

Будівництво газогону є кроком назад у питаннях європейської енергетичної безпеки та інтересів США, визнала Палата представників Конгресу. Там додали, що РФ зацікавлена у зменшенні ролі української системи транзиту газу.

Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію проти російського газогону

Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію проти російського газогону

Палата представників Конгресу США у вівторок, 11 грудня, схвалила резолюцію, в якій висловила протест проти будівництва російського газогону "Північний потік-2", а також закликала до запровадження санкцій проти нього. В документі зазначено, що будівництво трубопроводу - це "різкий крок назад в питаннях європейської енергетичної безпеки та інтересів Сполучених Штатів".

Палата представників закликала європейські уряди відмовитися від цього проекту, а президента США Дональда Трампа "використовувати всі наявні засоби для підтримки європейської енергетичної безпеки". "Геополітична зацікавленість Росії в "Північному потоці-2" зводиться не до підвищення європейської енергетичної безпеки, але, скоріше, до спроби вбити клин між країнами в Європі і серйозно зменшити (роль. - Ред.) існуючої української системи транзиту газу", - зазначено в резолюції.

Члени Палати представників висловилися за запровадження санкцій в рамках підписаного президентом країни Дональдом Трампом в 2017 році закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA). "Ведення бізнесу з "Північним потоком-2" не відповідає загальним трансатлантичним цінностям", - сказав помічник міністра енергетики США Френсіс Феннон, якого цитує агенція Bloomberg. Попри те, що резолюція не носить зобов'язального характеру, вона демонструє опозицію американського Конгресу проти російського газопроводу.

DW.COM

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Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, сполучивши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність становитиме понад 1200 кілометрів, пропускна спроможність - 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Проект реалізує російський "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Очікується, що новий трубопровід може бути введений в експлуатацію до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2", оскільки непокоїться через можливу втрату статусу транзитера газу. Активно критикують проект також Польща і країни Балтії, котрі застерігають ЄС від залежності від російського газу. Німеччина, у свою чергу, неодноразово запевняла, що проект має суто економічний характер.

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Посилання в інтернеті

Резолюція щодо "Північного потоку-2"

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