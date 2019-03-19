В групу радників Зеленського входять екс-міністри та народний депутат Лещенко

До групи радників кандидата в президенти Володимира Зеленського входять четверо осіб. Їхні імена в інтерв'ю російському виданню "Новая газета", що вийшло друком у п'ятницю, 22 березня, назвав народний депутат України Сергій Лещенко. За словами Лещенка, це він, колишній міністр економіки Айварас Абромавичус, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, а також Руслан Рябошапка, колишній член Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"У нас немає статусу, немає кабінету і домовленостей про крісла, списки, міністерства. І це правильно - не обговорювати такі речі до виборіву. Зараз ми спілкуємось та обговорюємо три теми - міжнародна політика, економічні реформи та боротьба з корупцією", - розповів Лещенко.

Четверо радників Зеленського раніше мали конфлікти або розбіжності з адміністрацією президента України Петра Порошенка, обраного у 2014 році, та урядом.

Абромавичус пішов у відставку у 2016 році і пояснив це тиском на нього людей президента, а саме їхньому втручанню в роботу міністерства, блокуванню реформ та проштовхуванню своїх кандидатур на високі посади. Данилюка звільнено у 2018 році з посади після публічних сварок з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Рябошапка пояснював залишення НАЗК тим, що цей потенційно потужний орган антикорупційної інфраструктури в Україні "не використовується за призначенням". Лещенко, обраний народним депутатом восени 2014 року, вийшов з фракції "Блоку Петра Порошенка" у лютому 2019 року.

Імена радників Зеленського раніше не називались. Кілька днів тому вважалось, що Данилюк та Лещенко не є членами команди Зеленського, а є тільки його "симпатиками".

Шоумен Володимир Зеленський оголосив про свою участь у президентських виборах у новорічну ніч і невдовзі, на початку 2019 року, вирвався в лідери виборчих перегонів. Зростанню популярності кандидата не завадив і скандал навколо пов'язаного із Зеленським кінобізнесу в Росії. Участь Зеленського у виборчих перегонах пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським.