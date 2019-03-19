 В групу радників Зеленського входять екс-міністри та народний депутат Лещенко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2019

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Новини

В групу радників Зеленського входять екс-міністри та народний депутат Лещенко

До групи радників кандидата в президенти України Володимира Зеленського входять четверо осіб, серед них - двоє екс-міністрів та нардеп-журналіст Лещенко.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

До групи радників кандидата в президенти Володимира Зеленського входять четверо осіб. Їхні імена в інтерв'ю російському виданню "Новая газета", що вийшло друком у п'ятницю, 22 березня, назвав народний депутат України Сергій Лещенко. За словами Лещенка, це він, колишній міністр економіки Айварас Абромавичус, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, а також Руслан Рябошапка, колишній член Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"У нас немає статусу, немає кабінету і домовленостей про крісла, списки, міністерства. І це правильно - не обговорювати такі речі до виборіву. Зараз ми спілкуємось та обговорюємо три теми - міжнародна політика, економічні реформи та боротьба з корупцією", - розповів Лещенко.

Четверо радників Зеленського раніше мали конфлікти або розбіжності з адміністрацією президента України Петра Порошенка, обраного у 2014 році, та урядом.

Абромавичус пішов у відставку у 2016 році і пояснив це тиском на нього людей президента, а саме їхньому втручанню в роботу міністерства, блокуванню реформ та проштовхуванню своїх кандидатур на високі посади. Данилюка звільнено у 2018 році з посади після публічних сварок з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Рябошапка пояснював залишення НАЗК тим, що цей потенційно потужний орган антикорупційної інфраструктури в Україні "не використовується за призначенням". Лещенко, обраний народним депутатом восени 2014 року, вийшов з фракції "Блоку Петра Порошенка" у лютому 2019 року.

Імена радників Зеленського раніше не називались. Кілька днів тому вважалось, що Данилюк та Лещенко не є членами команди Зеленського, а є тільки його "симпатиками". 

Шоумен Володимир Зеленський оголосив про свою участь у президентських виборах у новорічну ніч і невдовзі, на початку 2019 року, вирвався в лідери виборчих перегонів. Зростанню популярності кандидата не завадив і скандал навколо пов'язаного із Зеленським кінобізнесу в Росії. Участь Зеленського у виборчих перегонах пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським.

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  • Хатія Деканоідзе

    Їх гучно "пішли": 5 топ-відставок в Україні

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  • Андрій Пивоварський

    Їх гучно "пішли": 5 топ-відставок в Україні

    Андрій Пивоварський

    Екс-міністр інфраструктури Андрій Пивоварський часто говорив про тиск на нього з боку депутатів, які намагались проштовхнути на керівництво ключових держпідприємств своїх людей. І погрожували в іншому випадку провалити профільні закони або звернутись до правоохоронних органів. Утім, маючи великий досвід роботи в приватному секторі, де тиша цінується понад усе, Пивоварський пішов без різких заяв.

    Автор: Азад Сафаров


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Посилання в інтернеті

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/22/79965-tramp-lomaet-v-ssha-horoshuyu-sistemu-a-zelenskiy-budet-lomat-plohuyu

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