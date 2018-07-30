В Грузії за участі України починаються навчання НАТО

У середу, 1 серпня, в Грузії стартують багатонаціональні військові навчання країн-членів НАТО і партнерів альянсу Noble Partner 2018. За даними міністерства оборони Грузії, участь в них візьмуть близько трьох тисяч військовослужбовців з 13 країн.

Зокрема, в навчаннях Noble Partner 2018, які триватимуть до 15 серпня, візьмуть участь військові Грузії, США, Великобританії, Німеччини, Естонії, Франції, Литви, Польщі, Норвегії, Туреччини, України, Азербайджану і Вірменії. Раніше США перекинули на навчання в Грузію з Європи військову техніку, включаючи бронетранспортери "Страйкер", бойові машини піхоти "Бредлі" і п'ять танків "Абрамс" (M1A2). Техніка була доставлена морським шляхом з порту Констанца в Румунії в грузинський порт Поті.

Також у навчаннях будуть задіяні американські бойові вертольоти AH-64 Apache ("Апач") і UH-60 Black Hawk ("Чорний яструб"). Всього в навчаннях візьмуть участь 1170 американських військовослужбовців, включаючи особовий склад II кавалерійського полку сухопутних військ США в Європі, який прибув до Грузії повітряним шляхом.

За даними міноборони Грузії, в навчаннях також візьмуть участь близько 1300 військовослужбовців збройних сил Грузії і 500 військовослужбовців інших країн. Всього в навчаннях планується задіяти близько 140 одиниць військової техніки.

Грузія прийме багатонаціональні навчання "Noble Partner" вчетверте. "Це ще раз підтверджує зростаючу підтримку Грузії з боку США та інших країн-членів НАТО і партнерів альянсу", - заявив глава міноборони Грузії Леван Ізорія.