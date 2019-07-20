В "АрселорМіттал" заявляють про збитки і політичний тиск

Найбільше металургійне підприємство України "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) заперечує всі обвинувачення на свою адресу з боку Служби безпеки України (СБУ), яка 17 липня відкрила кримінальне провадження про екоцид. Крім того, на підприємстві заявляють про збитки в один мільйон доларів за підсумками липня через вимушену зупинку виробництва після обшуку, проведеного СБУ на підприємстві 20 липня. З такою заявою у вівторок, 23 липня, виступив в.о. генерального директора АМКР Олександр Іванов, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

"Усе, що ми робили, ми робили відповідно до закону. Нині машина безперервного лиття заготовок №3, по суті, заарештована, пусконалагоджувальні роботи зупинено, 155 мільйонів доларів інвестицій заморожено, ми зазнаємо збитків", - наголосив Іванов.

В.о. гендиректора АМКР також нагадав, що обшуку передували політичний тиск, позачергова екологічна перевірка та обвинувачення з боку президента України Володимира Зеленського, який 12 липня закинув підприємству нібито невиконання вчасно зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації. На думку Іванова, такий тиск може бути пов'язаний зі спробами отримати контроль над АМКР, впливати на розгляд пропозицій щодо постачання сировини, послуг та обладнання.

"Перегини на місцях"

Своєю чергою головний юрисконсульт підприємства Артем Філіп'єв назвав нинішню ситуацію "або перегинами на місцях, або цілеспрямованою політикою, що посилає сигнал іноземним інвесторам, що незабаром у країні розпочнеться реприватизація". Або ж, за його словами, це означає, що "в країні відбувається деіндустріалізація і такі підприємства, як "АрселорМіттал", Україні просто не потрібні".

Нагадаємо, в.о. глави СБУ Іван Баканов напередодні звинуватив менеджмент АМКР в недбалому використанні інвестицій "Лакшмі Міттала". "Той менеджмент, який працює на підприємстві, недбало ставився до своїх обов'язків. І тому має бути відповідним чином як мінімум дисциплінарно покараний", - сказав Баканов. При цьому Баканов заявив, що СБУ не має жодних претензій до засновника і власника найбільшої металургійної групи світу Mittal Steel Company N.V., співвласника металургійної компанії "Арселор Міттал Кривий Ріг" Лакшмі Міттала.

17 липня СБУ відкрила кримінальне провадження щодо "АрселорМіттал Кривий Ріг" за забруднення навколишнього середовища за статтею Кримінального кодексу щодо екоциду. Раніше, 12 липня, Володимир Зеленський, який походить з Кривого Рогу, розкритикував підприємство за невиконання вчасно зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали внаслідок шкідливих викидів в атмосферу.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" є найбільшим в Україні металургійним підприємством. За даними Державної фіскальної служби, на 2019 рік воно займає 12-те місце в списку найбільших платників податків. У 2018 році компанія сплатила до бюджету податків на 3,9 мільярда гривень. Комбінат має намір інвестувати в модернізацію виробництва 1,8 мільярда доларів до 2023 року. За 13 років роботи в Україні компанія інвестувала 9,2 мільярда доларів.