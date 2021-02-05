В Австрії відкривають магазини, школи, перукарні і музеї після локдауну

В Австрії у понеділок, 8 лютого, знову відкривають магазини і музеї після шести тижнів локдауну.Також відновлюються заняття у школах, їх проводитимуть за змінами і з регулярними тестами на коронавірус.

Крім того, відкриють свої двері і перукарні. Однак щоб потрапити до них чи до інших закладів, де надають послуги, що передбачають контакт з тілом, треба буде мати негативний результат тесту на коронавірус. Для цього в країні збільшили кількість місць, де можна зробити безкоштовні тести.

Одночасно в країні посилюють гігієнічні заходи. Зокрема, майже скрізь обов'язковим стане носіння захисної маски FFP2, бо кількість нових інфікувань в країні залишається порівняно високою. Через це глава міністерства охорони здоров'я Австрії не виключає впровадження чергового локдауну, пише агентство dpa.

Також залишаються нічні обмеження на пересування. Так само залишаються зачиненими готелі та заклади харчування. В уряді заявили, що їх дозволять відкрити не раніше березня.

Водочас залишається незрозумілою ситуація з обмежувальними заходами у Тиролі, де зафіксували випадки більш заразної мутації коронавірусу, яку вперше виявили у Південно-Африканській Республіці. Переговори з цього приводу тривали цілий день і були перервані в неділю пізно ввечері. Раніше вчені закликали до швидкої ізоляції окремих місцевостей або всього регіону на кордоні з Німеччиною, щоб запобігти поширенню цього варіанту коронавірусу. Однак місцева влада виступила проти будь-яких нових заходів.

Крім того, уряд Австрії оголосив, що з 8 лютого посилює контроль у гірськолижних районах та на кордонах з Німеччиною та іншими сусідніми країнами для запобігання подорожам без важливих причин.

Надалі кожен мандрівник, без жодних винятків, повинен показати негативний результат тесту на коронавірус. Після в'їзду треба буде дотримуватися десятиденного карантину.

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