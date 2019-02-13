 Віце-президент США вимагає від країн ЄС вийти з угоди з Іраном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2019

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Новини

Віце-президент США вимагає від країн ЄС вийти з угоди з Іраном

Європейські країни мають розірвати ядерну угоду з Іраном, який є найбільшою загрозою в регіоні, наполягає віце-президент США Майк Пенс. Він також звинуватив Тегеран у підготовці "нового Голокосту".

Віце-президент США Майк Пенс під час виступу на конференції у Варшаві

Віце-президент США Майк Пенс під час виступу на конференції у Варшаві

Віце-президент США Майк Пенс вимагає від європейських союзників відмовитися від ядерної угоди з Іраном. "Настав час для наших європейських партнерів вийти з ядерної угоди з Іраном і приєднатися до нас", - заявив він у четвер, 14 лютого, під час виступу на організованій США міжнародній конференції, присвяченій майбутньому Близького Сходу, яка відбувається у Варшаві, цитує агенція AFP.

Разом зі США європейські країни повинні "чинити економічний і дипломатичний тиск", необхідні для того, щоб "іранський народ, регіон та світ отримали мир, безпеку та свободу, яких вони заслуговують", - зазначив Пенс. Він назвав Іран "найбільшою загрозою" в регіоні. З огляду на "вороже ставлення до Ізраїлю" він також звинуватив уряд у Тегерані в підготовці "нового Голокосту".

Пенс також пригрозив подальшими санкціями проти Ірану. Відмову європейських країн виходити з ядерної угоди з Іраном він назвав "нерозумним кроком, який тільки зміцнить Іран, послабить ЄС і збільшить дистанцію між Європою та США".

У дводенній конференції, скликаній держсекретарем США Майком Помпео, беруть участь представники понад 60 країн. Зокрема, серед учасників - прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, глави МЗС багатьох арабських і європейських держав. Німеччина і Франції не відправили на захід своїх головних дипломатів. ФРН, зокрема, представляє держміністр у МЗС Нільс Аннен (Niels Annen).

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Нагадаємо, у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною була укладена угода, за якою Тегеран мав обмежити ядерну програму в обмін на скасування західних санкцій.

Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про односторонній вихід з цієї угоди і звинуватив Тегеран у спробах створити ядерну зброю. У подальшому США наклали на Іран нові економічні санкції та оголосили про штрафні санкції для тих, хто супроводжуватиме будь-які операції з Іраном.

Європейці ж наголошують, що Тегеран досі виконує всі умови угоди, що було підтверджено численними перевірками  Міжнародним агентством з атомної енергії. Тож в ЄС прагнуть розвивати торгівлю з Іраном.

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