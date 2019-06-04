Віцепрем'єр Італії Сальвіні виступив за дочасні вибори

В Італії посилилася урядова криза: віцепрем'єр Маттео Сальвіні заявив про відсутність більшості у правлячої коаліції та наполягає на нових виборів до парламенту.
Віцепрем'єр Італії та лідер правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядової коаліції та потребу в нових виборах у країні. У четвер, 8 серпня, він сказав прем'єру Італії Джузеппе Конте: "Ходімо негайно в парламент, аби підтвердити, що більшості вже немає (...) І після цього швидко звернемося до виборців". Слова Сальвіні наводить інформагенція dpa.
Протягом четверга у Римі відбувалися зустрічі між лідерами країни, зокрема між Сальвіні та Конте, а також Конте та президентом Італії Серджо Маттареллою. Вони намагалися владнати конфлікт між "Лігою" та її партнером у коаліції партією "Рух п'яти зірок". Останнім приводом для суперечки між ними став проєкт швидкісної залізничної гілки між італійським містом Турін і французьким Ліоном. "Ліга" його підтримує, тоді як "Рух п'яти зірок" - проти.
За словами Сальвіні, парламент може зібратися вже наступного тижня.
Як відомо, на виборах у березні 2018 року перше місце здобув "Рух п'яти зірок". Згодом його популярність суттєво знизилася і в останніх опитуваннях "Ліга" випереджає свого коаліційного партнера приблизно удвічі.
Правляча італійська правопопулістська партія "Ліга Півночі" на чолі з Маттео Сальвіні має відшкодувати державі 49 мільйонів євро через корупційний скандал навколо колишнього очільника партії Умберто Боссі. (07.08.2019)
Глава МВС Італії заявив, що Росія не дала йому "ні рубля, ні літра горілки". Раніше видання Buzzfeed писало, що правопопулісти намагалися отримати від Москви 65 мільйонів доларів США перед виборами до Європарламенту. (10.07.2019)