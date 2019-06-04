Віцепрем'єр Італії Сальвіні виступив за дочасні вибори

Віцепрем'єр Італії та лідер правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядової коаліції та потребу в нових виборах у країні. У четвер, 8 серпня, він сказав прем'єру Італії Джузеппе Конте: "Ходімо негайно в парламент, аби підтвердити, що більшості вже немає (...) І після цього швидко звернемося до виборців". Слова Сальвіні наводить інформагенція dpa.

Протягом четверга у Римі відбувалися зустрічі між лідерами країни, зокрема між Сальвіні та Конте, а також Конте та президентом Італії Серджо Маттареллою. Вони намагалися владнати конфлікт між "Лігою" та її партнером у коаліції партією "Рух п'яти зірок". Останнім приводом для суперечки між ними став проєкт швидкісної залізничної гілки між італійським містом Турін і французьким Ліоном. "Ліга" його підтримує, тоді як "Рух п'яти зірок" - проти.

За словами Сальвіні, парламент може зібратися вже наступного тижня.

Як відомо, на виборах у березні 2018 року перше місце здобув "Рух п'яти зірок". Згодом його популярність суттєво знизилася і в останніх опитуваннях "Ліга" випереджає свого коаліційного партнера приблизно удвічі.