 Віктора Чумака призначено головним військовим прокурором України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2019

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Новини

Віктора Чумака призначено головним військовим прокурором України

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив колишнього народного депутата Віктора Чумака головним військовим прокурором. Раніше цю посаду обіймав Анатолій Матіос.

Віктор Чумак (фото з архіву)

Віктор Чумак (фото з архіву)

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка у середу, 11 вересня, призначив колишнього народного депутата Віктора Чумака заступником генпрокурора - головним військовим прокурором.

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"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, керуючись статтею 9 закону України "Про прокуратуру", 11 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Віктора Чумака заступником генерального прокурора - головним військовим прокурором", - повідомляє пресслужба Генпрокуратури на сайті органу. Як зазначається у повідомленні, напередодні це призначення погодив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 2 вересня Рябошапка підписав наказ про звільнення Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора.

Віктор Чумак у 1995 році закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю "правознавство". Був народним депутатом України VII та VIII скликань, входив до парламентського комітету із запобігання корупції.

Днями Руслан Рябошапка також підписав наказ про призначення Віталія Каська своїм першим заступником. 

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