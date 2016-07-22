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Віктор Чумак
Тема
Віктор Чумак - український політик, колишній головний військовий прокурор України.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Віктор Чумак став в.о. генпрокурора України
Віктор Чумак став в.о. генпрокурора України
Після звільнення з посади Руслана Рябошапки обов'язки керівника Офісу генпрокурора перебрав його заступник Віктор Чумак.
Політика
06.03.2020
6 березня 2020 р.
Віктора Чумака призначили заступником генпрокурора
Віктора Чумака призначили заступником генпрокурора
Під час реорганізації Віктор Чумак, який обіймав посаду головного військового прокурора, став заступником генпрокурора.
Закон і право
04.01.2020
4 січня 2020 р.
Реформа чи зачистка
Реформа чи зачистка
Новий очільник ГПУ готує масштабні реформи в прокуратурі. Критики застерігають перед паралічем правоохоронної системи.
Політика
12.09.2019
12 вересня 2019 р.
Чумака призначено головним військовим прокурором України
Чумака призначено головним військовим прокурором України
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив нардепа Віктора Чумака головним військовим прокурором.
Політика
11.09.2019
11 вересня 2019 р.
Слідство без суду
Слідство без суду
Як змусити суддів розглядати справи НАБУ в умовах відсутності антикорупційного суду.
Політика
18.08.2017
18 серпня 2017 р.
Старт нових політичних проектів
Старт нових політичних проектів
Політиків очікує випробування на єдність, і їм треба продемонструвати здатність до спротиву олігархам.
22.07.2016
22 липня 2016 р.
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