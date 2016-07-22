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Віктор Чумак

Тема

Віктор Чумак - український політик, колишній головний військовий прокурор України.

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Докладно

Віктор Чумак

Віктор Чумак став в.о. генпрокурора України

Віктор Чумак став в.о. генпрокурора України

Після звільнення з посади Руслана Рябошапки обов'язки керівника Офісу генпрокурора перебрав його заступник Віктор Чумак.
Політика6 березня 2020 р.
Віктор Чумак

Віктора Чумака призначили заступником генпрокурора

Віктора Чумака призначили заступником генпрокурора

Під час реорганізації Віктор Чумак, який обіймав посаду головного військового прокурора, став заступником генпрокурора.
Закон і право4 січня 2020 р.
Володимир Зеленський та новий генеральний прокурор України Руслан Рябошапка

Реформа чи зачистка

Реформа чи зачистка

Новий очільник ГПУ готує масштабні реформи в прокуратурі. Критики застерігають перед паралічем правоохоронної системи.
Політика12 вересня 2019 р.
Віктор Чумак

Чумака призначено головним військовим прокурором України

Чумака призначено головним військовим прокурором України

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив нардепа Віктора Чумака головним військовим прокурором.
Політика11 вересня 2019 р.
Як змусити суддів розглядати справи НАБУ в умовах відсутності антикорупційного суду

Слідство без суду

Слідство без суду

Як змусити суддів розглядати справи НАБУ в умовах відсутності антикорупційного суду.
Політика18 серпня 2017 р.

Старт нових політичних проектів

Старт нових політичних проектів

Політиків очікує випробування на єдність, і їм треба продемонструвати здатність до спротиву олігархам.
22 липня 2016 р.
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