Анатолій Матіос - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анатолій Матіос".

Анатолій Матіос обіймав посаду головного військового прокурора України з серпня 2014 до вересня 2019 року. Свою професійну кар'єру Анатолій Матіос розпочав 1997 року з посади помічника прокурора міста Чернівці. Він працював на різних керівних посадах в органах прокуратури та СБУ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.