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Анатолій Матіос

Анатолій Матіос - український юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анатолій Матіос".

Анатолій Матіос обіймав посаду головного військового прокурора України з серпня 2014 до вересня 2019 року. Свою професійну кар'єру Анатолій Матіос розпочав 1997 року з посади помічника прокурора міста Чернівці. Він працював на різних керівних посадах в органах прокуратури та СБУ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Реформа чи зачистка: що в Зеленського хочуть зробити з прокуратурою

Реформа чи зачистка: що в Зеленського хочуть зробити з прокуратурою 12.09.2019

Скорочення штату на третину, переатестація й ліквідація органів самоуправління - новий очільник ГПУ готує масштабні реформи в органах прокуратури. Критики застерігають: ці зміни можуть паралізувати правоохоронну систему.
Віктора Чумака призначено головним військовим прокурором України

Віктора Чумака призначено головним військовим прокурором України 11.09.2019

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив колишнього народного депутата Віктора Чумака головним військовим прокурором. Раніше цю посаду обіймав Анатолій Матіос.
Анатолія Матіоса звільнили з посади головного військового прокурора

Анатолія Матіоса звільнили з посади головного військового прокурора 02.09.2019

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив Анатолія Матіоса з посади заступника генерального прокурора - головного військового прокурора.
Як військова прокуратура опирається планам ліквідації

Як військова прокуратура опирається планам ліквідації 13.08.2019

Військова прокуратура України бореться за своє виживання на тлі анонсованих командою президента Володимира Зеленського планів ліквідувати це відомство.
Понад 13 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти - Матіос

Понад 13 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти - Матіос 02.08.2019

Понад 13 тисяч жителів окупованих територій в Луганській і Донецькій областях отримали російські паспорти, велику кількість з них вже ідентифіковано, заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
Суд в Одесі арештував затриманий російський танкер

Суд в Одесі арештував затриманий російський танкер 30.07.2019

Суд в Одесі арештував затриманий російський танкер NEYMA, який восени 2018 року заблокував Керченську протоку для українських військових кораблів. Про рішення суду повідомив військовий прокурор Анатолій Матіос.
Суд заарештував екс-главу Генштабу ЗСУ часів Януковича Володимира Заману

Суд заарештував екс-главу Генштабу ЗСУ часів Януковича Володимира Заману 26.02.2019

Замані серед іншого закидають протиправні рішення щодо скорочення штату ЗСУ та розформування військових частин бойового і оперативного забезпечення у 2013 році.

Матіос: Слідство вказує на диверсійні дії на арсеналі в Ічні

Матіос: Слідство вказує на диверсійні дії на арсеналі в Ічні 20.10.2018

Анатолій Матіос заявив, що причиною інциденту в Ічні, ймовірно, була "закладка" вибухівки. За кілька днів до пожежі неподалік арсеналу бачили двох невідомих чоловіків у камуфляжі.
Найманці-іноземці в ДНР/ЛНР: чи є шанси на покарання?

Найманці-іноземці в "ДНР/ЛНР": чи є шанси на покарання? 12.07.2018

На боці самопроголошених "народних республік" на Донбасі воюють десятки іноземних найманців, підрахували в ГПУ. Але чи вдасться їх колись притягти до відповідальності, як цього вимагають у Києві?
Горбатюк: Луценко і його заступники порушували закон і не повинні обіймати посади

Горбатюк: Луценко і його заступники порушували закон і не повинні обіймати посади 25.06.2018

Керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв'ю DW звинуватив главу ГПУ та його заступників у порушенні закону та втручанні у роботу слідчих.

ГПУ: Україна просить Румунію екстрадувати екс-директора Укрспирту Лабутіна

ГПУ: Україна просить Румунію екстрадувати екс-директора "Укрспирту" Лабутіна 25.01.2018

ГПУ просить Румунію про екстрадицію затриманого там екс-очільника "Укрспирту" Михайла Лабутіна. Українські правоохоронці підозрюють його у замаху на вбивство та розтраті коштів.
Правоохоронці провели на Закарпатті масштабну спецоперацію

Правоохоронці провели на Закарпатті масштабну спецоперацію 16.11.2017

Держприкордонслужба України спільно з підрозділами СБУ та військовою прокуратурою провели в четвер масштабні обшуки на Закарпатті з застосуванням броньованої техніки та авіації.

Вибухи поблизу Калинівки майже припинилися - Гройсман

Вибухи поблизу Калинівки майже припинилися - Гройсман 28.09.2017

Піротехніки розміновують п'ятикілометрову зону навколо арсеналу, а евакуйовані люди повертаються додому, заявив прем'єр-міністр України. Головний військовий прокурор спростував чутки про виявлення груп диверсантів.
Квартири, гроші, тисяча вагонів: що вдалося знайти в офісах Клименка

Квартири, гроші, тисяча вагонів: що вдалося знайти в офісах Клименка 14.07.2017

Обшуки у Києві, Одесі та інших регіонах країни мають засвідчити мільярдні збитки, яких завдав Україні екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, та викликати нову хвилю затримань, запевняють у прокуратурі та МВС.
Матіос: Основна версія теракту в Києві - російський слід

Матіос: Основна версія теракту в Києві - російський слід 27.06.2017

Смерть співробітника української розвідки Шаповала не була пов'язана з комерційними інтересами, каже головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
По всій Україні затримані 23 податківці за корупційну схему часів Януковича

По всій Україні затримані 23 податківці за корупційну схему часів Януковича 24.05.2017

Головний військовий прокурор України заявив про велику антикорупційну операцію, головною ціллю якої є люди, причетні до організації "податкових майданчиків" за часів міністра доходів Клименка.
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