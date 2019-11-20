 Військовий США про розмову Трампа з Зеленським: Я не міг повірити у те, що чув | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2019

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Військовий США про розмову Трампа з Зеленським: Я не міг повірити у те, що чув

Топ-експерт Білого дому підполковник Александр Віндман заявив у Конгресі, що стурбований через спроби президента США Дональда Трампа змусити Україну почати розслідування щодо сина свого опонента Джо Байдена.

Співробітник Ради національної безпеки США підполковник Александр Віндман

Співробітник Ради національної безпеки США підполковник Александр Віндман

Співробітник Ради національної безпеки США підполковник Александр Віндман у вівторок, 19 листопада, заявив, що американський президент Дональд Трамп висунув "неналежну" вимогу своєму українському колезі Володимиру Зеленському під час їхнього телефонного дзвінка 25 липня. Про це він сказав на слуханнях у Конгресі, коли давав свідчення в рамках розслідування демократів у рамках процедури можливого імпічменту Трампа.

"Відверто кажучи, я не міг повірити в те, що чув. Це, мабуть, був елемент шоку через те, що, певною мірою, розігрувався мій найгірший страх щодо того, як США могли б проводити свою політику щодо України", - цитує Віндмана агенція Reuters.

DW.COM

Два працівники Білого дому - Александр Віндман та Фіона Гілл - дали свідчення в Конгресі США, які вказують на можливий тиск президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського. (09.11.2019)

Співробітник Ради національної безпеки США Александр Віндман заявив у Конгресі, що вважав неприйнятною вимогу Трампа до іноземного уряду розслідувати діяльність громадянина США. (30.10.2019)

Під час того, як Віндман давав свідчення, Трамп поширював повідомлення своїх однопартійців з Республіканської партії у соцмережі Twitter, у яких вони критикували Віндмана, якого адміністрація Трампа раніше сама призначила директором з європейських справ у Раді національної безпеки США.

У свою чергу, Віндман наголосив, що він не є противником Трампа і назвав "негожими" нападки Трампа, його сина Трампа-молодшого та прихильників на державних службовців, які дають свідчення в Конгресі. Він додав, що не переживає щодо того, чи зазнає репресій через свій виступ. "Це країна, якій я служив і яку я захищав. Це країна, якій служили всі мої брати, і тут правда має значення", - заявив Віндман.

За інформацією американських ЗМІ, армія країни посилила захист Віндмана та його сім'ї та роздумує над переміщенням підполковника та його родини на армійську базу, оскільки є побоювання щодо його безпеки після усних нападок з боку Трампа та лідерів республіканців.

Нагадаємо, що Александр Віндман народився у 1975 році в Києві. Його родина емігрувала з території України до США в 1979 році. Віндман вільно володіє українською та російською мовами. Здобувши вищу освіту в Нью-Йорку та Гарварді, він обрав військову кар'єру, служив у Південній Кореї, ФРН та Іраку. У 2004 році був тяжко поранений в Іраку. З 2008 року працював у посольствах США в Росії та Україні, згодом обіймав посаду радника голови Об'єднаного комітету начальників штабів. З липня 2018 року Віндман працював у Раді національної безпеки США. 

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