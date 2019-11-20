Військовий США про розмову Трампа з Зеленським: Я не міг повірити у те, що чув

Співробітник Ради національної безпеки США підполковник Александр Віндман у вівторок, 19 листопада, заявив, що американський президент Дональд Трамп висунув "неналежну" вимогу своєму українському колезі Володимиру Зеленському під час їхнього телефонного дзвінка 25 липня. Про це він сказав на слуханнях у Конгресі, коли давав свідчення в рамках розслідування демократів у рамках процедури можливого імпічменту Трампа.

"Відверто кажучи, я не міг повірити в те, що чув. Це, мабуть, був елемент шоку через те, що, певною мірою, розігрувався мій найгірший страх щодо того, як США могли б проводити свою політику щодо України", - цитує Віндмана агенція Reuters.

Під час того, як Віндман давав свідчення, Трамп поширював повідомлення своїх однопартійців з Республіканської партії у соцмережі Twitter, у яких вони критикували Віндмана, якого адміністрація Трампа раніше сама призначила директором з європейських справ у Раді національної безпеки США.

У свою чергу, Віндман наголосив, що він не є противником Трампа і назвав "негожими" нападки Трампа, його сина Трампа-молодшого та прихильників на державних службовців, які дають свідчення в Конгресі. Він додав, що не переживає щодо того, чи зазнає репресій через свій виступ. "Це країна, якій я служив і яку я захищав. Це країна, якій служили всі мої брати, і тут правда має значення", - заявив Віндман.

За інформацією американських ЗМІ, армія країни посилила захист Віндмана та його сім'ї та роздумує над переміщенням підполковника та його родини на армійську базу, оскільки є побоювання щодо його безпеки після усних нападок з боку Трампа та лідерів республіканців.

Нагадаємо, що Александр Віндман народився у 1975 році в Києві. Його родина емігрувала з території України до США в 1979 році. Віндман вільно володіє українською та російською мовами. Здобувши вищу освіту в Нью-Йорку та Гарварді, він обрав військову кар'єру, служив у Південній Кореї, ФРН та Іраку. У 2004 році був тяжко поранений в Іраку. З 2008 року працював у посольствах США в Росії та Україні, згодом обіймав посаду радника голови Об'єднаного комітету начальників штабів. З липня 2018 року Віндман працював у Раді національної безпеки США.