 Війна на Донбасі: останній квиток на потяг з Луганська (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.07.2021

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Політика й суспільство

Війна на Донбасі: останній квиток на потяг з Луганська (відео)

У Києві відкрився "Музей воєнного дитинства". Це дочірний музей Сараєвського музею, який розповідає про дорослішання дітей під час війни 1992-1995 р. Адже мистецтво - це те, що допомагає долати травматичний досвід.

Ost Ukraine Schulbus für die Kinder aus Donbass

Школа в Бахмуті

"Пам'ятаю час перед переїздом. Це був кінець 10 класу. Ми всі мріяли про наступний рік і про випускний. Як 10-класниця я намагалась зрозуміти, що відбувається, і всі мої однокласники - так само..." Це спогади 23-річної луганчанки Роксолани. Вони стали одним з експонатів "Музею воєнного дитинства", який днями відкрився в Києві. Серед експонатів - останній квиток дівчини на потяг з Луганська... Навіщо такий музей - дивіться у сюжеті DW:

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