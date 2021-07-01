Війна на Донбасі: останній квиток на потяг з Луганська (відео)

У Києві відкрився "Музей воєнного дитинства". Це дочірний музей Сараєвського музею, який розповідає про дорослішання дітей під час війни 1992-1995 р. Адже мистецтво - це те, що допомагає долати травматичний досвід.
"Пам'ятаю час перед переїздом. Це був кінець 10 класу. Ми всі мріяли про наступний рік і про випускний. Як 10-класниця я намагалась зрозуміти, що відбувається, і всі мої однокласники - так само..." Це спогади 23-річної луганчанки Роксолани. Вони стали одним з експонатів "Музею воєнного дитинства", який днями відкрився в Києві. Серед експонатів - останній квиток дівчини на потяг з Луганська... Навіщо такий музей - дивіться у сюжеті DW:
Небезпечний слиз у Мармуровому морі в Туреччині. Брак далекобійників через Brexit у Великобританії. Данія відсилає біженців із Сирії додому. Парижани борються за Латинський квартал.
У 2014 році Луганський військовий ліцей був змушений залишити захоплене бойовиками місто. Втім, з Донбасу кадетський корпус не відступив. Викладачі з нуля відновили роботу в місті Кремінна на Луганщині. Репортаж DW.
У Нідерландах розпочався розгляд справи про авіакатастрофу МН17 вже по суті. Суд зосередиться на трьох ключових блоках питань. Це зброя, якою збили Боїнг, місце запуску ракети та роль чотирьох обвинувачених.