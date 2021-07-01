Війна на Донбасі: останній квиток на потяг з Луганська (відео)

"Пам'ятаю час перед переїздом. Це був кінець 10 класу. Ми всі мріяли про наступний рік і про випускний. Як 10-класниця я намагалась зрозуміти, що відбувається, і всі мої однокласники - так само..." Це спогади 23-річної луганчанки Роксолани. Вони стали одним з експонатів "Музею воєнного дитинства", який днями відкрився в Києві. Серед експонатів - останній квиток дівчини на потяг з Луганська... Навіщо такий музей - дивіться у сюжеті DW: